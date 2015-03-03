Весеннее движение по Днепру открыли раньше срока

Министерство инфраструктуры Украины сегодня, 3 марта, раньше обычного срока открыло навигацию на судоходных гидротехнических сооружениях и внутренних водных путях реки Днепр.

Заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в сети Facebook сообщил, что в середине февраля к министерству обратились представители бизнеса с просьбой досрочно открыть навигацию по Днепру, чтобы запустить грузопоток.

«Подошли к этому взвешенно, провели необходимую работу, согласовали с судоходными компаниями, сколько барж они обязуются пустить по реке, чтобы наша работа не была напрасной, и с завтрашнего дня (с 3 марта – УНИАН) запускаем навигацию», - написал Омелян.

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Соответствующий приказ Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекции) №46 от 2 марта 2015 года об открытии навигации по Днепру замминистра опубликовал на своей странице.

В частности, навигация по реке Днепр открыта с 8:00 3 марта на участке от Херсона до Каховской ГЭС (Каховский шлюз), 4 марта навигацию по Днепру планируется открыть на участке от Каховской ГЭС до Днепровской ГЭС (Запорожский РГС), 5 марта – на участке от Днепровской ГЭС до Днепродзержинской ГЭС (Днепродзержинский шлюз), 6 марта – на двух участках от Днепродзержинской ГЭС до Кременчугской ГЭС и от Кременчугской до Каневской ГЭС (Кременчугский и Каневский шлюзы), 17 марта – на участке от Каневской ГЭС до Киевской ГЭС (Киевский шлюз).

«При сложных метеорологических условиях даты открытия и закрытия навигации могут быть изменены с соответствующим обнародованием необходимой информации», - подчеркивается в документе.

Также Омелян сообщил, что Мининфраструктуры продолжает работать над поиском источников финансирования для проведения ремонта шлюзов, в частности, Киевского и Каневского.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году навигация по реке Днепр была открыта 7 марта на участке от Херсона до Днепровской ГЭС, 15 марта – на Днепродзержинском и Кременчугском шлюзах Днепра, 18 марта – на Каневском шлюзе, 28 марта – на Киевском шлюзе.

По данным Речной информационной службы водных путей Украины, количество судопроходов (рейсов) по реке Днепр в период навигации 2014 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 79,2% – до 5538 судов.

За 2009-2013 годы уровень финансирования эксплуатационной деятельности судоходных шлюзов составил в среднем 33% от суммы необходимых расходов, из которых 75% обеспечивалось средствами госбюджета и 25% - платой за шлюзование.