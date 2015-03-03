Продажи легковых автомобилей в Украине упали в пять раз

Как отметили представители ассоциации, помимо значительного падения объемов продаж, существенно изменилась и структура рынка.

Согласно опубликованным данным, лидером продаж в феврале стал французский бренд Renault. Объем реализации автомобилей этой марки по сравнению с февралем 2014 года сократился в 4 раза - до 241 шт.

Второй по популярности автомобильной маркой среди украинцев стал японский бренд Nissan. Продажи компании сократились более чем в 4 раза - до 228 авто.

Третье место в феврале заняла Mazda c результатом 217 штук, которая год назад была лишь на 16-м месте. Несмотря на значительное продвижение в рейтинге, потери относительно прошлого года для компании составили 26%.

Четвертая строчка рейтинга за компанией Hyundai, которая в феврале сократила продажи по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 77% - до 213 шт.

Замыкает ТОП-5 февраля компания Volkswagen, сократившая продажи на 79% - до 172 автомобилей.

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Как сообщал УНИАН, продажи легковых автомобилей в январе 2015 года сократились в 4,6 раза – до 2,6 тыс. авто.

Объем продаж легковых автомобилей в Украине в 2014 году сократился по сравнению с результатом 2013 года в 2,2 раза – до 97,02 тыс. авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.