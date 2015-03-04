Продажи б/у автомобилей в Украине выросли почти на треть

Продажи бывших в употреблении автомобилей в феврале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросли на 29% – до 2,447 тыс. единиц, сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

По данным ассоциации, относительно января 2015 года объем продаж б/у авто вырос на 23%.

Доля авто с пробегом на первичном рынке Украины в феврале 2015 года составила 42%, при этом в феврале прошлого года этот показатель был на уровне 10%.

Наиболее стремительно выросли первичные регистрации в легковом сегменте автомобильного секонд-хенда. В феврале 2015 года по сравнению с прошлогодним показателем продажи легковых б/у авто выросли в 2,2 раза – до 872 единиц, а по сравнению с январем текущего года - более чем 3 раза. Таким образом, в общем объеме февральского рынка легковых автомобилей в 3,796 тыс. единиц доля б/у автомобилей составила 23%.

В сегменте б/у коммерческих автомобилей объем продаж по сравнению с прошлогодним показателем вырос на 6% - до 1,523 тыс. единиц, но при этом сократился на 9% по сравнению с предыдущим месяцем. Доля коммерческих б/у автомобилей на рынке в феврале 2015 года увеличилась до 78% с 58% в феврале 2014 года.

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На рынке автобусов объем продаж вырос на 25% - до 76 единиц. При этом доля б/у автобусов составила 68%.

Лидерами на первичном рынке б/у автотранспортных средств стали Renault с результатом в 355 легковых автомобилей и 314 коммерческих, и Mercedes-Benz – 314 коммерческих авто и 28 автобусов.

Как сообщал УНИАН, доля б/у автомобилей на украинском авторынке в январе выросла в 4,5 раза – до 41%.

Украинский рынок бывших в употреблении автомобилей в 2014 году сократился на 45% – до 62,516 тыс. единиц.

Объем продаж легковых автомобилей в Украине в 2014 году сократился по сравнению с результатом 2013 года в 2,2 раза – до 97,02 тыс. авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.