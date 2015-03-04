Кабмин уволил замминистра, отвечающего за Укрзализныцю и автотранспорт - источник

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра инфраструктуры Украины Александра Каву, сообщил УНИАН источник в правительстве.

"Да, его уволили", - сообщил источник.

Кава был назначен на должность замминистра в декабре 2014 года. Он отвечал за развитие Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") и автомобильный транспорт.

Во то же время, Кабинет министров назначил заместителем министра инфраструктуры Украины Юрия Васькова, занимающего должность первого заместителя председателя Администрации морских портов Украины (АМПУ), сообщил источник.

Соответствующие кадровые решения были приняты сегодня, 4 марта, в ходе заседания правительства, однако на сайте Кабмина пока не обнародованы.

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В феврале 2015 года спикер парламента Владимир Гройсман попросил премьер-министра Арсения Яценюка дать оценку действиям замминистра инфраструктуры Кавы и рассмотреть предложение фракции Радикальной партии относительно его увольнения с данного поста.

Также в феврале министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что еще одним его заместителем будет назначен Васьков, который будет отвечать за вопросы деятельности морских портов Украины.

Васьков с июня 2013 года и по апрель 2014 года возглавлял АМПУ, затем стал первым заместителем руководителя администрации.

Сейчас первым заместителем министра инфраструктуры является Владимир Шульмейстер, экс-руководитель столичной группы компаний «Фокстрот»; заместителем министра инфраструктуры – руководителем аппарата Владимир Омелян, который ранее возглавлял аппарат экс-министра Кабинета министров Остапа Семерака; а также замминистра по вопросам евроинтеграции Оксана Рейтер.