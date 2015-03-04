Продажи автомобилей в Украине за 2 месяца упали втрое

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром». Согласно сообщению, за январь-февраль 2015 года продажи нового автотранспорта уменьшились на 78,5%, а первичная реализация бывшего в эксплуатации автотранспорта выросла на 37%.

Наибольший объем первичных продаж за два месяца был осуществлен в сегменте легковых автомобилей, где было зарегистрировано 6,672 тыс. авто.

При этом новых легковых автомобилей было продано 5,521 тыс. единиц, или 83% от общих первичных регистраций этого вида автотранспорта, а б/у легковых авто – 1,151 тыс. единиц, или 17%, соответственно.

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок новых легковых авто уменьшился в 4,9 раза, а первичные продажи импортного сэконд-хенда выросли на 72%.

Читайте такжеПродажи б/у автомобилей в Украине выросли почти на третьОбщие первичные продажи коммерческих автомобилей за два месяца составили 3,887 тыс. единиц. Основную часть продаж сформировали б/у автомобили – 3,188 тыс. Доля нового транспорта на первичном рынке коммерческих автомобилей составила менее 18% – 699 штук. Падение продаж коммерческих автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2014 года составило 10,4%.

Первичный рынок автобусов закончил двухмесячный период текущего года с результатом 165 единиц. Доля новой техники составила 41%, или 68 штук, а б/у автобусов – 59%, или 97 штук, соответственно.

Как сообщал УНИАН, доля б/у автомобилей на украинском авторынке в январе выросла до 41%.