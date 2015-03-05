«Газпром» мстит за «Мистрали»: отказался от французского спутника

Оператор спутниковой связи «Газпром космические системы» («Газком») решил пересмотреть отношения с французской Thales Alenia Space, выигравшей контракт на проектирование, производство, испытания и поставку «под ключ» космического аппарата «Ямал-601» еще в 2013 году, пишут "Известия".

Сумма контракта на производство геостационарного спутника превышала $300 млн, а соглашение с Thales предусматривало также обучение персонала «Газкома» инженерами французской компании.

Читайте такжеСМИ: Россия хочет наложить санкции на Францию из-за "Мистралей""Геостационарный спутник планировалось изготовить с помощью французской компании Thales Alenia Space France, но в связи с изменением экономической ситуацией (курсов валют), заказ на изготовление данного аппарата был передан российской компании «ИСС имени Решетнёва», что экономически оправданно, — рассказал «Известиям» Александр Шмыгов, глава пресс-службы «Центра Хруничева».

В «Газкоме» уточнили, что на сегодняшний день контракт с Thales является действующим, но сейчас проводится его переформатирование «с привлечением российских предприятий для изготовления платформы спутника».

Читайте такжеНуланд: США и ЕС готовы к более глубоким санкциям против РФ в случае срыва перемирия в УкраинеВысокопоставленный источник в Роскосмосе пояснил, что «Газпрому» (тендер среди производителей в интересах «Газкома» проводил сам «Газпром») сложно аннулировать результаты тендера и передать заказ другому поставщику — такой ход будет противоречить положению о закупках компании. Поэтому решено взять у Thales целевое приемопередающее оборудование, которое в любом случае закупалось бы «Решетнёвым» за рубежом, причем именно у Thales, и установить его на российскую спутниковую платформу. Благодаря чему «Решетнёв» возьмет на себя минимум 40% стоимости контракта.

В пресс-службе Thales Group на запрос «Известий» не ответили.

Читайте такжеРоссия из-за обвала рубля и санкций вынуждена "заморозить" космические проекты Второй французской компанией, лишившейся крупного контракта в РФ, вероятнее всего, станет EADS Astrium, победитель конкурса на поставку спутника «Экспресс-АМУ2» для ФГУП «Космическая связь» (ГПКС).

В представительстве EADS Astrium от комментариев воздержались.

"Франция показала себя ненадежным поставщиком в ситуации с вертолетоносцами класса «Мистраль», — констатирует член-корреспондент российской Академии космонавтики Андрей Ионин.