Россия заинтересовалась идей строительства канатной дороги в оккупированный Крым

Министерство транспорта России рассматривает вопрос строительства через Керченский пролив грузопассажирского канатно-переправочного комплекса, передают "Новости Крыма".

Читайте такжеКлимкин: Нормализация отношений с РФ возможна только после возвращения оккупированного КрымаКак сообщил нелегитимный глава Торгово-промышленной палаты оккупированного Россией Крыма Александр Басов, идея создания комплекса принадлежит профессору Анатолию Короткому. Местные власти никак на нее не отреагировали. А в Минтрансе РФ разработкой заинтересовались. «Профессора Короткого пригласили в Министерство транспорта Российской Федерации, и там на самом высоком уровне этот вопрос рассматривается», – сказал Басов.

Он добавил, что Керченский мост может быть построен не раньше, чем через 3-4 года. В то же время на создание канатно-переправочного комплекса потребуется год.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму бесконтрольное бурение скважин грозит экологической катастрофойДоктор технических наук Анатолий Короткий предложил протянуть через Керченский пролив 4,5 км канатной дороги на высоте 70 метров над уровнем моря. Планируется использовать подъемник, который сможет перевозить 500 человек и 45 автомобилей в час. Предполагается, что стоимость проезда будет ниже, чем на переправе, – 100 рублей с человека и 600 рублей - с машины. Время движения составит 6-7 минут (на переправе – 40 минут).