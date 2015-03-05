Пока в Украине запускают 3G-связь, азиатские операторы уже готовятся к 5G

Во время Всемирного мобильного конгресса шведский поставщик телеком-решений Ericsson и корейский телекоммуникационный провайдер KT подписали протокол о намерении сотрудничать в области развития и внедрения технологий связи пятого поколения (5G).

Об этом говорится в сообщении Ericsson, передает «Экономическая правда»

"Внедрение 5G имеет огромное значение. Пропускная способность беспроводных сетей вырастет более чем в 1000 раз по сравнению с возможностями ныне действующих сетей LTE (4G) и превысит 10 Гбит/сек", - заявил вице-президент Ericsson и глава направления по разработке решений в области технологий радиодоступа Томас Норен.

Компании начали сотрудничество в области 5G еще до подписания протокола, в частности, в ноябре 2014 года были успешно проведены совместные испытания агрегации несущих в гетерогенных сетях.

Несколькими днями ранее Ericsson объявила о начале сотрудничестве с крупнейшей телекоммуникационной компанией Австралии Telstra в сфере 5G стандартов и технологий. Их партнерство начнется в первом квартале 2015 года с целью запуска коммерческих сетей опять-таки примерно к 2020 году.

Как сообщил на этой неделе аналитическая площадка OVUM, что на мобильном конгрессе, который проходит в Барселоне на этой неделе, игроки рынка вплотную подошли к вопросу внедрения систем связи 5G,заручившись успешным развертыванием 4G-сетей.

OVUM сообщает, что, скорее всего, 2020 год станет годом начала 5G, когда технология появится на первых телеком-рынках. Вероятнее всего, это будут Япония и Южная Корея. В число первых стран, в которых появится новая технология связи, может попасть и Китай.

В частности самый большой японский мобильный оператор DoCoMo объявил о начале технического сотрудничества с China Mobile и KT Corporation, чтобы ускорить коммерческое внедрение 5G и запустить процесс стандартизации. Эта компания стремиться запустить первую 5G сеть в Японии непосредственно перед началом Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Читайте такжеУкраина нащупала 3G: когда появится новая связь и сколько будет стоить

Напомним также, что украинский телеком-регулятор выдал трем крупнейшим 2G (GSM)-операторам лицензии на связь 3G только в конце февраля этого года. Коммерческий старт новых сетей должен состояться до конца года.