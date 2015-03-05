В УЗ заявили, что информация о возобновлении движения поездов в Крым неправдива

Информация о возобновлении железнодорожного сообщения между материковой частью Украины и аннексированным Россией Крымом не соответствует действительности.

«Это неправда. Мы на данный момент не планируем возобновлять железнодорожное сообщение с Крымом», - сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Ранее ряд СМИ писали, что проводники поездов, следующих до границы с полуостровом, а также таксисты и водители автобусов сообщают крымчанам, что с 15 марта может быть возобновлено железнодорожное сообщение между Крымом и материковой Украиной.

Как сообщал УНИАН, в связи с мерами безопасности в конце декабря 2014 года «Укрзализныця» прекратила движение поездов в Крым, ограничив их маршрут до континентальных станций Новоалексеевка и Херсон.

Вслед за прекращением курсирования поездов в Крым, Министерство инфраструктуры Украины прекратило автомобильные перевозки в направлении полуострова.