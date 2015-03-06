Уволенный замминистра инфраструктуры Кава стал советником министра – источник

Уволенный правительством 4 марта заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава стал его советником по транспорту.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Министерстве инфраструктуры.

Собеседник агентства уточнил, что Кава стал советником министра Андрея Пивоварского по железнодорожному и автомобильному транспорту.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Кабмин уволил по собственному желанию с должности заместителя министра инфраструктуры Александра Каву, который занимал этот пост с декабря 2014 года.

До этого Кава был советником главы Киевской городской государственной администрации по транспорту.

Также правительство назначило на должность замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, занимающего пост первого заместителя председателя Администрации морских портов Украины (АМПУ).

В феврале 2015 года спикер парламента Владимир Гройсман попросил премьер-министра Арсения Яценюка дать оценку действиям замминистра инфраструктуры Кавы и рассмотреть предложение фракции Радикальной партии относительно его увольнения с данного поста.

В частности, представитель Радикальной партии депутат Андрей Лозовой подчеркивал, что Кава осуждал Майдан и называл украинский Донбасс Новороссией.

В настоящее время первым заместителем министра инфраструктуры является Владимир Шульмейстер, экс-руководитель столичной группы компаний «Фокстрот», заместителем министра инфраструктуры – руководителем аппарата Владимир Омелян, который ранее возглавлял аппарат экс-министра Кабинета министров Остапа Семерака, замминистром по вопросам евроинтеграции – Оксана Рейтер.