В Украине железнодорожные грузоперевозки подорожают на 25%

Министерство инфраструктуры Украины одобрило предложение Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") повысить тарифы на грузовые перевозки в текущем году на 25%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

«Я вчера подписал (документ о повышении тарифов - УНИАН) по грузовым перевозкам. На 25% повысится где-то через месяц», - сказал Пивоварский.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля "Укрзализныця" инициировала повышение тарифов на грузоперевозки на 25% в 2015 году в связи с девальвацией национальной валюты.

С 1 февраля 2015 года "Укрзализныця" уже повышала тарифы на перевозку всех групп грузов на 30%, кроме каменного угля. Тариф на перевозку каменного угля в феврале вырос на 10%, а с 1 апреля – на 18%.

«Укрзализныця» в 2015 году также намерена повысить тарифы на проезд в пассажирских поездах на 21%. Повышение тарифов на проезд в пассажирских поездах планируется провести с 1 марта на 6%, с 1 апреля – на 7%, с 1 мая – на 6,5% с учетом инфляции, тогда как в целом по году повышение составит 21%.

В августе и октябре 2014 года "Укрзализныця" провела индексацию тарифов на проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения на 10% по отношению к 2013 году во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+".