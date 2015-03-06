Страховщики обещают систему прямых выплат убытков при ДТП в Украине с 2016 года

Система прямого урегулирования страховых случаев по ОСАГО заработает в Украине с 1 февраля 2016 года, об этом сообщается на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Согласно сообщению, соответствующее решение приняли члены президиума МТСБУ во время заседания 26 февраля 2014.

«При внедрении прямого урегулирования страховщики смогут выбирать страховую компанию, исходя из ее надежности и качества предоставления сервиса, поскольку именно эта страховая компания будет регулировать их убытки. Страховщики, в свою очередь, будут заинтересованы как можно быстрее выплатить возмещение своим клиентам, ведь затягивание выплат потеряет какую-либо финансовую целесообразность», - цитируются в сообщении слова генерального директора бюро Владимира Шевченко.

По мнению бюро, данная система должна решить проблему демпинга, поскольку при принятии клиентом решения о заключении договора цена перестанет быть единственным определяющим критерием.

«Это станет предпосылкой для перехода на свободное ценообразование и, как следствие, приведет к логическому очищению страхового рынка от недобросовестных компаний», - отмечается в сообщении.

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Справка УНИАН. Принцип прямого урегулирования убытков по ОСАГО предусматривает право потерпевшего обратиться при наступлении ДТП в страховую компанию, с которой у него заключен договор ОСАГО. Пострадавший может обратиться за выплатой либо в страховую компанию виновника (как сейчас), либо в компанию, где он покупал полис ОСАГО.

Прямое урегулирование убытков применяется при условиях, если в результате ДТП вред причинен только имуществу, если оба водителя-участника ДТП имеют полис ОСАГО.