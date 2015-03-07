Самолеты "Малайзийских авиалиний" будут чаще подавать сигнал о местонахождении

Компания "Малайзийские авиалинии" начала использовать на некоторых своих самолетах систему 10-минутного доклада об основных параметрах полета лайнера, пишет ТАСС.

Как рассказал в субботу в интервью информационному агентству Bernama руководитель компании Ахмад Джахари Яхая, согласно предполагаемым требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО), адресно-отчетная система авиационной связи АКАРС) должна передавать сигналы каждые 15 минут.

По его словам, 10-минутный режим передачи данных о местоположении, скорости, направлении полета используется на аэробусах А380 и А330, а также Boeing 737. Глава авиаперевозчика признал, что на данный шаг пришлось пойти после исчезновения Boeing 777, выполнявшего рейс МН370 из Куала-Лумпура в Пекин.

В ночь на 8 марта прошлого года примерно через час после вылета из аэропорта малайзийского столицы диспетчеры потеряли связи с бортом, позднее при помощи систем ПВО удалось установить, что курс был изменен в западном направлении, а затем на юг.

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Считается, что полет лайнера завершился в Индийском океане. Власти Малайзии признали, что самолет "потерпел катастрофу, все находившиеся на его борту 227 пассажиров и 12 членов экипажа погибли".