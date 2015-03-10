Половина мобильных абонентов в Украине до конца года будут пользоваться смартфонами - исследование

В Украине до конца 2015 года распространение смартфонов среди абонентов мобильной связи в возрасте от 18 до 50 лет достигнет 50%, сообщается в пресс-релизе агентства мобильного маркетинга LEAD9 со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно сообщению, на сегодняшний день сенсорными смартфонами пользуются 41% украинцев в возрасте 18-50 лет. При этом среди молодых людей в возрасте 18-30 лет эта цифра составляет 59%.

«Примечательно, что большинство покупателей смартфонов (57%) предпочитают операционную систему Android. Распространение других систем не превышает 15% – по столько имеют iPhone и Nokia (iOS и ОС Symbian - УНИАН)», - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, среди всех владельцев смартфонов 72,5% скачивают через Интернет мобильные приложения. Наиболее популярными являются социальные сети (82% скаченных приложений), игры (52%), программы навигации (41%).

Читайте такжеУкраина нащупала 3G: когда появится новая связь и сколько будет стоить КМИС проводил опрос на протяжении февраля 2015 года по всей Украине, в том числе на территориях Донецкой и Луганской областей, контролируемых украинской властью, кроме территории оккупированного Россией Крыма. Всего было опрошено более 2 тыс. респондентов старше 18 лет.

Как сообщал УНИАН, по данным аналитической компании GFK Ukraine, в четвертом квартале 2014 года объем украинского рынка телекоммуникационного оборудования по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличился на 2,6% - до 3,3 млрд грн. При этом основной причиной роста рынка телеком-оборудования стало увеличение продаж смартфонов.