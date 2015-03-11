Рассказавших о коррупции в Укрзализныце сотрудников не пускают на работу

13:30, 11 марта 2015
Транспорт/Связь
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Сотрудницу "Укрзализныци" выселили из общежития из-за обнародованных ею фактах коррупции.

Сотрудники Укрзализныци сообщили о фактах коррупции / Фото УНИАН

Сотрудников Юго-Западной железной дороги, рассказавших о том, как директор дороги Кривопишин строил своей дочери комплекс отдыха их руками и за деньги железной дороги, не пускают на работу.

Об этом сообщил журналист Денис Бигус на своей странице в Facebook.

Facebook/Denys Bigus

"Сотрудников Юго-Западной железной дороги, которые рассказывали нам о том, как директор дороги Кривопишин строил своей дочери комплекс отдыха их руками и за деньги жд - не пускают на работу. Скриншоты из сюжета с ними - распечатали и выложили на проходной. Женщину выселили из ведомственного общежития", - написал Бигус.

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Он подчеркнул: "Это, напомню, после того как Яценюк на Кабмине двинул речевку о коррупции на ЮЗЖД. Это после того, как Кривопишина отстранили и поводят расследование. Это после того, как на его место поставлен типа новый типа и.о.".

В Укрзализныце обещют объяснить ситуацию / Facebook/Denys Bigus

При этом, по словам журналиста, первый заместитель гендиректора "Укрзализныци" Максим Бланк вывесил скан спецпоручения по восстановлению сотрудницы в общежитии. Вечером он обещает рассказать о ситуации.

Допис by Denys Bigus.
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