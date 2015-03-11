Рассказавших о коррупции в Укрзализныце сотрудников не пускают на работу

Сотрудников Юго-Западной железной дороги, рассказавших о том, как директор дороги Кривопишин строил своей дочери комплекс отдыха их руками и за деньги железной дороги, не пускают на работу.

Об этом сообщил журналист Денис Бигус на своей странице в Facebook.

"Сотрудников Юго-Западной железной дороги, которые рассказывали нам о том, как директор дороги Кривопишин строил своей дочери комплекс отдыха их руками и за деньги жд - не пускают на работу. Скриншоты из сюжета с ними - распечатали и выложили на проходной. Женщину выселили из ведомственного общежития", - написал Бигус.

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Он подчеркнул: "Это, напомню, после того как Яценюк на Кабмине двинул речевку о коррупции на ЮЗЖД. Это после того, как Кривопишина отстранили и поводят расследование. Это после того, как на его место поставлен типа новый типа и.о.".

При этом, по словам журналиста, первый заместитель гендиректора "Укрзализныци" Максим Бланк вывесил скан спецпоручения по восстановлению сотрудницы в общежитии. Вечером он обещает рассказать о ситуации.