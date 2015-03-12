Кабмин на время расследования назначил и.о. глав Госфининспекции и Юго-Западной железной дороги

Кабинет министров Украины назначил временных исполняющих обязанности руководителей Государственной финансовой инспекции и Юго-Западной железной дороги.

Соответствующие распоряжения обнародованы на веб-портале Кабмина.

Ранее действующие руководители этих ведомств были отстранены от работы в связи с проведением служебных расследований, инициированных лично премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

По распоряжению правительства, обязанности главы Госфининспекции возложены на Михаила Дыбу, занимавшего должность заместителя главы ведомства, а обязанности главы ЮЗЖД – на Владимира Тягульского – директора по инфраструктуре Госадминистрации железнодорожного транспорта.

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Как сообщал УНИАН, в начале марта Кабинет министров Украины в рамках борьбы с проявлениями коррупции и проверки работы органов исполнительной власти инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства Государственной финансовой инспекции, а также отстранение руководства ведомства от выполнения своих обязанностей. Руководству ведомства вменили в вину три пункта - необъективность проведения финансовой проверки концерна «Антонов», злоупотребление аудиторов финансовой инспекции во время проведения аудита госкомпаний и отсутствие действенного контроля за государственным имуществом и государственными средствами, который должен был осуществляться Госфининспекцией.

Также Кабинет министров Украины отстранил Алексея Кривопишина от выполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги и инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.

Также премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил провести глубокое расследование в отношении деятельности руководства Государственной фискальной службы с тем, чтобы по его результатам принять необходимые кадровые решения по всей вертикали управления ведомством.