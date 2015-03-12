Кабмин назначил нового начальника Одесской железной дороги

Кабинет министров Украины назначил новым начальником Одесской железной дороги Григория Бойко, который ранее уже работал на магистрали на разных должностях, а также в 2005 году возглавлял Южную железную дорогу.

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №176-р от, опубликованным на его официальном сайте.

Другим распоряжением №171-р от 25 февраля с должности начальника Одесской железной дороги по собственному желанию уволен Виктор Фрунза.

Бойко в июне-декабре 2005 года возглавлял Южную железную дорогу, затем занимал должность замначальника Одесской железной дороги, а также заместителя главного инженера предприятия. С мая 2014 года работал специалистом по эксплуатации зданий и сооружений Одесской магистрали.

Фрунза занимал пост начальника Одесской железной дороги с мая 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский анонсировал смену руководства Одесской железной дороги, не назвав конкретного кандидата.

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По данным СМИ, ранее Пивоварский сообщил, что руководство одной из железных дорог будет сменено в связи с «созданием проблем для ArcelorMittal Кривой Рог», но при этом не сообщил, какой именно дороги.

25 февраля министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус сообщил о смене руководства Одесской железной дороги, при этом не назвав конкретных фамилий.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей.

На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.