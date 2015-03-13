В Донецке и Луганске приостановили работу станций правительственной связи

Кабинет министров Украины принял решение временно прекратить работу станций правительственной связи, размещенных в Донецке и Луганске.

Об этом сообщается в распоряжении правительства №206-р от 11 марта 2015 года.

«Согласиться с предложением Администрации государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи – УНИАН) о временном прекращении функционирования станций правительственной связи, расположенных по адресам: г. Донецк, ул. Щорса, 62 и г. Луганск, ул. Советская, 79», - говорится в документе.

Как отметили в пресс-службе Госспецсвязи, данное распоряжение является юридической формальностью, поскольку технически станции в Донецке и Луганске были выведены из системы правительственной связи почти год назад. При этом в конце 2014 года было завершено оформление новых юридических лиц для управлений Госспецсвязи в Донецкой и Луганской областях.

«Фактически это юридическое оформление статус-кво», - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.