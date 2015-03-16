Яценюк поручил срочно засыпать в ямы на дорогах миллиард гривень

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Государственному агентству автомобильных дорог Украины («Укравтодору») срочно использовать выделенный из бюджета 1 млрд грн на ремонт дорог.

Об этом он сказал в ходе заседания правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Минимум миллиард, который выделен «Укравтодору», нужно использовать сейчас на ремонт дорог. Он (миллиард - УНИАН) должен быть незамедлительно использован. И я прошу министра (инфраструктуры Андрея Пивоварского - УНИАН) взять этот вопрос на личный контроль», - сказал Яценюк.

Яценюк сказал, что миллиард гривень необходимо потратить на то, чтобы довести качество дорог до относительно безопасного уровня.

«Министерству финансов я даю поручение ускорить перечисление средств. Средства есть. А вас (министра инфраструктуры - УНИАН) прошу незамедлительно дать указание по использованию средств и особенно прошу наладить вопрос контроля за использованием средств, потому что вы знаете, что у нас 10 ям залатали на 100 ям списали. Тут ничего не поменялось, а должно измениться», - подчеркнул глава правительства.

Ранее глава правительства поручил незамедлительно принять необходимые меры для повышения уровня безопасности на дорогах, в числе которых должна быть и реконструкция украинских дорог.

Читайте такжеВ Украине думают над строительством дорог из бетона вместо асфальтаКак сообщал УНИАН, общая сумма бюджетного финансирования «Укравтодора» на 2015 год установлена на уровне 20,826 млрд грн. В частности, на развитие и содержание дорог в госбюджете предусмотрено 3,405 млрд грн, тогда как 17,41 млрд грн будет направлено на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии, на развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

В декабре 2014 года вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский заявил, что в условиях бюджетного дефицита в 2015 году финансирование строительства новых объектов инфраструктуры осуществляться не будет.

По словам начальника Управления эксплуатационного содержания автомобильных дорог и безопасности движения Олега Федоренко, минимальная потребность дорожной отрасли в год составляет 35-40 млрд грн.

Читайте такжеУкраина из-за плохих дорог использует свой транзитный потенциал меньше чем наполовинуСогласно госбюджету Украины в 2014 году на финансирование «Укравтодора» было выделено 14,415 млрд грн, а на развитие и содержание дорог – 3,248 млрд грн.