В Украине смертность на дорогах выросла на 22% - будут срочно повышать безопасность

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал недопустимой ситуацию с безопасностью на дорогах в Украине и призвал руководство Министерства внутренних дел и Министерства инфраструктуры безотлагательно принять необходимые меры для повышения уровня безопасности на дорогах.

Об этом он заявил в ходе заседания правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Я посмотрел статистику – на 22% в 2014 году выросла смертность на дорогах. Это недопустимо», - сказал Яценюк.

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Он также призвал сделать все необходимое для того, чтобы в Украине не повторялись трагедии, подобные той, что случилась сегодня в Полтавской области.

«Сегодня произошла страшная трагедия на трассе в Полтавской области. Семь человек погибли, 9 тяжело ранены в результате ДТП – столкновения грузовика с пассажирским автобусом. Оба транспортных средства не имели соответствующей техдокументации и были переоборудованы без соответствующих разрешений», - сказал Яценюк.