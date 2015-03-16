Яценюк хочет привлечь немецких специалистов для контроля качества украинских дорог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе заседания Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям премьер-министр Арсений Яценюк.

«Относительно качества дорог. У нас пришло время, чтобы вы (министр инфраструктуры Андрей Пивоварский - УНИАН) наняли немецкую фирму, и немцы тут будут лучшими, чтобы они начали осуществлять выборочный контроль и технический надзор за проведенными работами «Укравтодора», облавтодоров по ремонту и реконструкции дорог», - сказал Яценюк.

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Он подчеркнул, что иностранные специалисты смогут объективно оценить, насколько качественно выполняются работы и расходуются средства. «Мы сразу увидим – насколько это (ремонт и строительство дорог - УНИАН) качественно делается, списывают ли деньги или их правильно используют. И они (приглашенные специалисты - УНИАН) нам подскажут, каким образом лучше обустроить дорожное полотно и эффективнее использовать средства», - подчеркнул премьер, добавив, что правительство готово принять соответствующее решение.

По словам главы правительства, Украине на данном этапе дешевле профинансировать внешних оценщиков, чем вкладывать миллиардные ассигнования в бесконтрольный процесс. «Нам дешевле из бюджета профинансировать деятельность этой (приглашенной - УНИАН) компании, которая будет осуществлять выборочный надзор, чем платить миллиарды - и мы не видим, куда они деваются, а получаем ситуации, как в том числе сегодня в Полтаве, - сказал он. - Давайте проведем эксперимент. Они нам напишут любопытные отчеты о качестве украинских дорог».

Ранее Яценюк поручил Государственному агентству автомобильных дорог Украины («Укравтодору») срочно использовать выделенный из бюджета 1 млрд грн на ремонт дорог. Такое поручение он дал в рамках активизации работы по повышению качества украинских дорог, безопасности движения и недопущения крупных дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта, около 7 утра в Полтавской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 7 человек, 9 госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Как выяснилось, оба транспортных средства не имели необходимых разрешительных документов и не могли использоваться как для перевозки грузов, так и для перевозки пассажиров.