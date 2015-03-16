Кабмин готов предоставлять госгарантии под кредиты на строительство дорог

Кабинет министров Украины готов предоставлять «Укравтодору» и другим компаниям государственные гарантии под кредиты, которые могут быть привлечены на строительство дорог в Украине, сообщил в ходе заседания Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы готовы выдавать госгарантии, чтобы строить новые качественные дороги, - сказал он. - После получения программы МВФ для нас открылось финансирование – от ЕБРР и Европейского инвестбанка. Начинайте переговоры по увеличению финансирования непосредственно на строительство дорог».

При этом Яценюк подчеркнул, что в процессе строительства украинский продукт должен быть максимально использован. «Мы должны увеличить процент локализации: наши работники, наш гравий, наш асфальт, все должно быть нашим», - сказал премьер.

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Ранее Яценюк поручил Государственному агентству автомобильных дорог Украины («Укравтодору») срочно использовать выделенный из бюджета 1 млрд грн на ремонт дорог. Такое поручение он дал в рамках активизации работы по повышению качества украинских дорог, безопасности движения и недопущения крупных дорожно-транспортных происшествий.