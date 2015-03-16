Яценюк требует от перевозчиков переоборудовать микроавтобусы по евростандартам

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк требует от перевозчиков переоборудовать микроавтобусы для перевозки пассажиров в соответствии с европейскими стандартами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня во время заседания Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Они должны соответствовать европейским стандартам. И соответствующее переоборудование таких автобусов возможно лишь в том случае, если оно соответствует стандартам безопасности человека", - подчеркнул глава правительства.

Он также поручил Государственному агентству автомобильных дорог Украины («Укравтодор») срочно начать ремонт дорог.

Читайте такжеВ Украине смертность на дорогах выросла на 22% - будут срочно повышать безопасность

Как сообщал УНИАН, по информации министра инфраструктуры Украины Андрей Пивоварского, обязательное лицензирование пассажирских и грузовых перевозчиков вступит в силу 1 января 2017 года.