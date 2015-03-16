Яценюк требует от перевозчиков переоборудовать микроавтобусы по евростандартам
Он также поручил «Укравтодору» срочно начать ремонт дорог
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк требует от перевозчиков переоборудовать микроавтобусы для перевозки пассажиров в соответствии с европейскими стандартами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня во время заседания Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Они должны соответствовать европейским стандартам. И соответствующее переоборудование таких автобусов возможно лишь в том случае, если оно соответствует стандартам безопасности человека", - подчеркнул глава правительства.
Он также поручил Государственному агентству автомобильных дорог Украины («Укравтодор») срочно начать ремонт дорог.
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Как сообщал УНИАН, по информации министра инфраструктуры Украины Андрей Пивоварского, обязательное лицензирование пассажирских и грузовых перевозчиков вступит в силу 1 января 2017 года.