Автоперевозчиков обяжут проходить обязательное лицензирование с 2017 года

Обязательное лицензирование пассажирских и грузовых перевозчиков вступит в силу 1 января 2017 года, сообщил в ходе заседания Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"С 1 января 2017 вступит в силу обязательное лицензирование пассажирских и грузовых перевозчиков. На сегодня такого лицензирования нет", - сообщил министр.

При этом Пивоварский отметил, перевозчики, чей транспорт не будет соответствовать техническим нормам, не будут лицензированы и не смогут осуществлять перевозки по территории Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта на заседании Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям премьер-министр Арсений Яценюк анонсировал ряд решений по повышению уровня безопасности на автодорогах страны, в частности, высказал готовность привлечь немецких специалистов для выборочного контроля качества украинских дорог и надзора за их ремонтом.

16 марта, около 7 утра в Полтавской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 7 человек, 9 госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Как выяснилось, оба транспортных средства не имели необходимых разрешительных документов и не могли использоваться как для перевозки грузов, так и для перевозки пассажиров.

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) в 2013 году сократила количество оформленных и выданных лицензий на предоставление услуг по перевозке пассажиров и опасных грузов автомобильным транспортом по сравнению с 2012 годом на 16,9% - до 6909.

В настоящее время Укртрансинспекция находится в состоянии ликвидации и должна быть объединена с Государственной инспекцией по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) в единую Госслужбу по безопасности на транспорте.

По состоянию на 1 июля 2014 года, по данным Укртрансинспекции, на рынке автотранспортных перевозок действовало 37 136 субъектов хозяйствования, которые имели право на предоставление услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов и багажа автомобильным транспортом (лицензиаты), при этом они имели 128 927 лицензионных транспортных средств.