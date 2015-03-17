Продажи автомобилей в Евросоюзе растут уже полтора года

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-феврале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 7% - до 1,923 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

Как отмечается в сообщении, рост продаж авто продолжается 18 месяц подряд.

С учетом авторынков Исландии, Норвегии и Швейцарии в первые два месяца текущего года уровень продаж вырос на 6,6% - до 1,986 млн единиц.

Согласно опубликованным данным, в феврале 2015 года по сравнению с тем же месяцем 2014 года продажи авто в Евросоюзе увеличились на 7,3% - до 924,44 тыс. единиц.

В феврале все крупнейшие авторынки Евросоюза продемонстрировали стабильный рост. Прирост авторынка Испании составил 26,1%, Италии - 13,2%, Великобритании – 12%. Германия, увеличившая продажи в феврале на 6,6% - до 223,25 тыс., остается лидером европейского авторынка, а на втором месте - Франция, с ростом в 4,5% - до 147,584 тыс. авто.

Вместе с тем отмечается существенное снижение объемов сбыта в Австрии на 25,2%, Польше – на 12,9% и Эстонии - на 12,6%.

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Лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в феврале составила 25,3%, а продажи по сравнению с февралем 2014 года выросли на 11,1% – до 233,527 тыс. автомобилей.

Главный конкурент Volkswagen, владелец брендов Peugeot и Citroen автомобильный концерн PSA Group, в феврале по сравнению с прошлогодним показателем увеличил объем продаж на 1,1% - до 105,611 тыс. единиц, а доля компании по сравнению с февралем 2014 года сократилась с 12,1% до 11,4%.

Компания Renault, занимающая третье место на европейском авторынке, увеличила продажи в феврале на 9,9% – до 95,273 тыс. авто, доля компании на рынке составила 10,3%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 5,7% - до 12,55 млн единиц.

Справка УНИАН. ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как их лоббистская организация.