В Кабмине хотят обеспечить сохранение номера телефона при смене мобильного оператора

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в ходе заседания Кабмина, представляя утвержденный правительственным комитетом план по дерегулированию до 2017 года из 170 инициатив.

"Во всех странах, как вы знаете, если ты пользуешься мобильным оператором, а потом меняешь оператора, телефонный номер сохраняется. У нас сейчас такой возможности нет, но мы здесь предполагаем так называемую mobile number portability (портативность номера телефона - УНИАН). Будешь переходить от одного оператора к другому и будешь сохранять свой телефонный номер", - сказал Абромавичус.

Также министр отметил, что правительство планирует упростить мобильным операторам доступ к частотам и техническим стандартам для оперативного внедрения связи четвертого поколения (4G).

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«Конечно, операторам это (сохранение номера - УНИАН) не очень нравится, но зато мы им тоже что-то предлагаем взамен. Это обеспечение технологической нейтральности как предпосылки для внедрения уже не 3G, а 4G», - сказал глава Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Нацкомиссия по регулированию связи провела торги «с голоса» и с тендера на получение лицензий на 3G-связь. По результатам торгов оператор «Астелит» стал победителем конкурса на 3G-связь по первому лоту, увеличив стартовую стоимость лицензии с 2,708 млрд грн до 3,355 млрд грн. Второй лот достался оператору «МТС Украина» за 2,715 млрд грн, а третий - «Киевстара» за 2,7 млрд грн.

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Операторы должны будут в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет - на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением свыше 10 тысяч человек. Вместе с тем, операторы отмечают, что первые сети 3G начнут появляться в Украине с осени 2015 года.

Ранее мобильные операторы обещали запустить первые собственные сети третьего поколения не позже чем через 6 месяцев после получения лицензии, однако не брались прогнозировать возможную стоимость 3G-связи в Украине. Причем ряд экспертов рынка телекоммуникаций отмечал, что цена на услуги третьего поколения связи составит около 100-150 грн в месяц.