Украина оценивает ущерб от закрытия портов в оккупированном Крыму и разрушения порта в Мариуполе

09:22, 19 марта 2015
Транспорт/Связь
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Сейчас финансовые потери назвать невозможно, заявил глава Администрации морпортов Украины.

Россия нарушила работу крымских портов / УЗ

Кабинет министров в настоящее время оценивает ущерб, причиненный Украине из-за закрытия портов в аннексированном Россией Крыму и разрушения Мариупольского морского порта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Одессе сообщил глава государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» Андрей Амелин.

По его словам, 2014 год стал для отрасли очень сложным. «Мы временно закрыли 5 портов в Крыму. У нас есть определенные сложности по инфраструктуре на востоке Украины. Это касается, в частности, Мариупольского порта, где повреждена железнодорожная инфраструктура, в связи с чем мы в оперативном порядке меняли логистические схемы поставки грузов – через Бердянский порт, через порты Николаевской акватории, Южного и Одессы», - отметил Амелин.

Читайте такжеНа железнодорожном пути в Мариуполь усиливают охрануОн подчеркнул, что финансовые потери, вызванные вышеназванными событиями, сейчас назвать невозможно. По его словам, данная работа «ведется на уровне правительства, все отрасли формируют эти цифры».

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