Химпредприятия Украины не выдержат очередного роста ж/д тарифов - союз химиков

«В условиях падения производства и экспорта минеральных удобрений, очередной рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки лишь усугубит ситуацию в отрасли. На сегодняшний день предприятия итак работают с нулевой рентабельностью, а некоторые вообще с отрицательной», - сообщил он.

По словам Голубова, если «Укрзализнице» опять удастся пролоббировать повышение тарифов для промышленности, то это приведет к еще большей стагнации предприятий химического комплекса. Поскольку инициативы «Укрзализныци» ослабят конкурентоспособность украинской продукции на внешних рынках, в то время как, наоборот, необходимо ее повышать и таким образом стимулировать приток валютной выручки в страну.

Напомним, что «Укрзализныця» инициировала повышение на 25% тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом. Сейчас данный вопрос проходит согласование в различных министерствах и ведомствах.

Как известно, грузовые тарифы уже индексировались на 12,5% в июле 2014 года, а с января 2015 года выросли еще на 30%.