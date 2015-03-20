Руководство Юго-Западной железной дороги уволили
Соответствующие приказы за подписью Бланка от 19 марта опубликованы на сайте ЮЗЖД
Исполняющий обязанности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Максим Бланк уволил руководящий состав Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).
Соответствующие приказы за подписью Бланка от 19 марта опубликованы на сайте ЮЗЖД.
В частности, Бланк уволил первого заместителя начальника ЮЗЖД Ивана Федорко, главного ревизора по безопасности движения поездов и автотранспорта аппарата по безопасности движения поездов и автотранспорта предприятия Виктора Дзюника, главного инженера – первого замглавы ЮЗЖД Владимира Осовика, замначальника магистрали по подвижному составу и материально-техническому обеспечению Ивана Антонюка, директора ЮЗЖД по финансовым и экономическим вопросам Сергея Горилея, начальника финансово-экономической службы железной дороги Ирину Василюк, а также директора предприятия по строительству Александра Погребного.
В свою очередь, в пресс-службе ЮЗЖД подчеркивают, что подобные кадровые решения являются незаконными, поскольку согласно закону Украины о ж/д транспорте, назначение и освобождение руководителей железных дорог осуществляется решениями Кабинета министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти в отрасли транспорта.
«Данные приказы являются преступными, такими, которые прямо противоречат законам Украины и создают реальную угрозу национальной безопасности Украины… С данного момента считаем, что приказы и распоряжения «Укрзализныци» не подлежат выполнению, как таковые, которые выдаются преступником, и в отношении которого возбуждены и расследуются уголовные дела о злоупотреблении властью и служебным положением», - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе также напомнили, что полномочия исполняющего обязанности начальника железной дороги Федорко были подтверждены решением суда, тогда как распоряжение Кабмина о временном возложении исполнения обязанностей руководителя ЮЗЖД на Владимира Тягульского остановлено.
Как сообщал УНИАН, 4 марта Кабинет министров отстранил Алексея Кривопишина от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги и инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.
Премьер прокомментировал данное решение тем, что, по данным СМИ, руководитель магистрали за госсредства построил спортивно-развлекательный комплекс «Olimpic village».
В частности, в сюжете одной из телепрограмм говорилось, что руководитель Юго-Западной железной дороги Кривопишин, который возглавлял магистраль с 2002 года, построил за госсредства силами железнодорожников частный спортивно-развлекательный комплекс «Olimpic village» на территории, которая предназначалась для отдыха работников ж/д отрасли.
Вскоре исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Бланк заявил о попытках неизвестных людей препятствовать Владимиру Тягульскому в исполнении обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги, которого 11 марта Кабинет министров назначил и. о. руководителя магистрали на период проведения служебного расследования в отношении руководства предприятия.
Кроме того, он сообщил о давлении на сотрудников ЮЗЖД, фигурировавших в соответствующих сюжетах СМИ. Пресс-служба Юго-Западной железной дороги эти заявления опровергла.
16 марта Бланк разместил на своей странице в сети Facebook видеосюжет о своем визите в административный центр ЮЗЖД, где говорится о том, что неизвестных людей, которые постоянно находятся в помещении госпредприятия и блокируют его работу, курировал начальник административной службы Юго-Западной магистрали Алексей Коновал, который попросил Бланка и сопровождавших его лиц покинуть помещение предприятия.
В этой связи «Укрзализныця» обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой отреагировать на данную ситуацию и привлечь виновных к ответственности.
17 марта источник УНИАН сообщил о том, что Кривопишин намерен в этот день оспорить в Киевском окружном административном суде свое отстранение и в результате вечером того же дня стало известно, что суд становил действие решения Кабмина о назначении и.о. начальника ЮЗЖД Владимира Тягульского.