Руководство Юго-Западной железной дороги уволили

Исполняющий обязанности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Максим Бланк уволил руководящий состав Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).

Соответствующие приказы за подписью Бланка от 19 марта опубликованы на сайте ЮЗЖД.

В частности, Бланк уволил первого заместителя начальника ЮЗЖД Ивана Федорко, главного ревизора по безопасности движения поездов и автотранспорта аппарата по безопасности движения поездов и автотранспорта предприятия Виктора Дзюника, главного инженера – первого замглавы ЮЗЖД Владимира Осовика, замначальника магистрали по подвижному составу и материально-техническому обеспечению Ивана Антонюка, директора ЮЗЖД по финансовым и экономическим вопросам Сергея Горилея, начальника финансово-экономической службы железной дороги Ирину Василюк, а также директора предприятия по строительству Александра Погребного.

В свою очередь, в пресс-службе ЮЗЖД подчеркивают, что подобные кадровые решения являются незаконными, поскольку согласно закону Украины о ж/д транспорте, назначение и освобождение руководителей железных дорог осуществляется решениями Кабинета министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти в отрасли транспорта.

«Данные приказы являются преступными, такими, которые прямо противоречат законам Украины и создают реальную угрозу национальной безопасности Украины… С данного момента считаем, что приказы и распоряжения «Укрзализныци» не подлежат выполнению, как таковые, которые выдаются преступником, и в отношении которого возбуждены и расследуются уголовные дела о злоупотреблении властью и служебным положением», - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также напомнили, что полномочия исполняющего обязанности начальника железной дороги Федорко были подтверждены решением суда, тогда как распоряжение Кабмина о временном возложении исполнения обязанностей руководителя ЮЗЖД на Владимира Тягульского остановлено.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Кабинет министров отстранил Алексея Кривопишина от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги и инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.

Премьер прокомментировал данное решение тем, что, по данным СМИ, руководитель магистрали за госсредства построил спортивно-развлекательный комплекс «Olimpic village».

В частности, в сюжете одной из телепрограмм говорилось, что руководитель Юго-Западной железной дороги Кривопишин, который возглавлял магистраль с 2002 года, построил за госсредства силами железнодорожников частный спортивно-развлекательный комплекс «Olimpic village» на территории, которая предназначалась для отдыха работников ж/д отрасли.

Вскоре исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Бланк заявил о попытках неизвестных людей препятствовать Владимиру Тягульскому в исполнении обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги, которого 11 марта Кабинет министров назначил и. о. руководителя магистрали на период проведения служебного расследования в отношении руководства предприятия.

Кроме того, он сообщил о давлении на сотрудников ЮЗЖД, фигурировавших в соответствующих сюжетах СМИ. Пресс-служба Юго-Западной железной дороги эти заявления опровергла.

16 марта Бланк разместил на своей странице в сети Facebook видеосюжет о своем визите в административный центр ЮЗЖД, где говорится о том, что неизвестных людей, которые постоянно находятся в помещении госпредприятия и блокируют его работу, курировал начальник административной службы Юго-Западной магистрали Алексей Коновал, который попросил Бланка и сопровождавших его лиц покинуть помещение предприятия.

В этой связи «Укрзализныця» обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой отреагировать на данную ситуацию и привлечь виновных к ответственности.

17 марта источник УНИАН сообщил о том, что Кривопишин намерен в этот день оспорить в Киевском окружном административном суде свое отстранение и в результате вечером того же дня стало известно, что суд становил действие решения Кабмина о назначении и.о. начальника ЮЗЖД Владимира Тягульского.