Юго-Западная железная дорога отказалась подчиняться "Укрзализныце" и увольнять руководство

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте ЮЗЖД.

"Учитывая тот факт, что преступным руководством "Укрзализныци" издаются незаконные приказы, с данного времени трудовым коллективом Юго-Западной железной дороги не принимаются к исполнению приказы и распоряжения УЗ", - говорится в заявлении.

Как отмечается, назначения и увольнения руководителей территориальных границ железных дорог осуществляются решениями Кабинета Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти в области транспорта.

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"Одномоментное увольнение руководящего состава железной дороги приводит к остановке деятельности Юго-Западной железной дорогой, поскольку к компетенции освобожденных лиц принадлежит исключительное право принятия приказов и распоряжений, обеспечивающих бесперебойное функционирование железной дороги", - объясняют решение коллектива в ЮЗЖД.

В заявлении отмечается, что согласно статье 60 Конституции "никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы".

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Бланк уволил руководящий состав Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).