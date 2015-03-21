Очередная международная авиакомпания прекращает полеты в Россию

Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном «Лентой.ру».

Вплоть до этой даты Cathay Pacific будет осуществлять три рейса в неделю из Гонконга в Москву и обратно согласно расписанию.

Всем пассажирам, забронировавшим билеты на рейсы с вылетом после 1 июня, будут предложены альтернативные варианты перелетов по забронированным маршрутам.

«Приостановка рейсов Cathay Pacific в/из Москвы обусловлена коммерческими причинами: высокая операционная стоимость и сокращающийся поток пассажиров на рейсах между Москвой и Гонконгом значительно повлияли на прибыльность маршрута», — говорится в заявлении перевозчика.

Авиакомпания Cathay Pacific является флагманским перевозчиком Гонконга, осуществляя полеты по 114 направлениям. В рейтинге исследовательской компании Skytrax по итогам прошлого года, согласно опросу пассажиров, Cathay Pacific названа лучшей авиакомпанией мира.

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Cathay Pacific — не первая авиакомпания, решившая прекратить полеты в Россию из-за падения пассажиропотока в результате кризиса и девальвации рубля. В феврале Thai Airways объявила о прекращении полетной программы по маршруту Бангкок — Москва с 29 марта 2015 года. Также ранее о прекращении полетов в Москву из Вены заявила авиакомпания NIKI, а Aigle Azur отменила рейсы из Парижа в Москву.