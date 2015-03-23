Руководитель "Укрзализныци" не исключил вероятность силового возврата контроля над ЮЗЖД

Об этом он написал в Facebook.

"В ближайшее время государство вернет контроль над взбунтовавшейся ЮЗЖД, даже если придется применять силовой вариант. Никто не станет терпеть в столице проявлений сепаратизма – дорога не подчиняется ни приказам Госадминистрации железнодорожного транспорта, ни указаниям министерства, ни решениям Кабмина", – написал он.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Кабмин отстранил Алексея Кривопишина от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги и инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.

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19 марта исполняющий обязанности генерального директора "Укрзализныци" Максим Бланк уволил руководящий состав Юго-Западной железной дороги.

В ответ на это пресс-служба ЮЗЖД заявила, что коллектив железной дороги не намерен выполнять приказы "Укрзализныци", поскольку считает подобные кадровые решения незаконными.