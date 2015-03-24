Керченская переправа временно прекращает работу: в очереди стоят 2 тысячи авто

В нелегитимной Единой транспортной дирекции окупированного Россией Крыма предупреждают, что в течение вторника, 24 марта, из-за реконструкции гидротехнических сооружений в порту «Крым» работа Керченской переправы может быть временно приостановлена, передают "Новости Крыма".

Кроме того, на Керченской паромной переправе перестали курсировать два парома большой вместимости: паром «Ионас» готовится к отправке в Грецию в связи с завершением контракта, а паром «Олимпиада» ушел на техосмотр для дальнейшего ремонта.

Читайте такжеКрым трезвеет от "русского мира" в безденежье и под надзором спецслужбПо состоянию на 9:00 вторника, 24 марта, в очереди на Керченской паромной переправе в оккупированном Россией Крыму стояли более 2 тысяч грузовых и легковых автомобилей.