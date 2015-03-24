Цифровое телевидение отключать не будут – провайдер оплатил часть долга

«В связи с оплатой части долга процедура прекращения предоставления услуг ООО «Зеонбуд» была отменена. Услуги предоставляются в полном объеме», - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе КРРТ затруднились назвать сумму, которая была погашена компанией, и остаточную задолженность «Зеонбуда».

«Мы надеемся, что частичное погашение долга ООО «Зеонбуд» не является экстренной мерой, принятой для временного улаживания ситуации», - отметили в КРРТ.

В то же время в госпредприятии призвали имеющие задолженность телерадиокомпании оплатить счета за услуги КРРТ для нормального функционирования предприятия.

«Это в свою очередь обеспечит стабильность наших расчетов с энергетиками, что сделает невозможным отключение от электроснабжения теле- и радиопередающих центров», - сообщили в КРРТ.

Как сообщал УНИАН, ранее Концерн РРТ сообщил о прекращении с 9.00 24 марта оказания услуг по обслуживанию передатчиков провайдеру цифрового телевидения «Зеонбуд» в связи с нарушением условий договора с госпредприятием в части расчетов за предоставленные услуги.

В конце января текущего года Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против оператора цифровой эфирной телевизионной сети «Зеонбуд» относительно злоупотребления монопольным положением на рынке телекоммуникационных услуг по распространению телепрограмм в цифровом формате. Тогда же министр информационной политики Украины Юрий Стець заявил, что будет добиваться национализации «Зеонбуда».

В прошлом году Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации выступил с инициативой провести полную проверку деятельности провайдера «Зеонбуд». Депутаты также предлагали проверить законность выдачи компании лицензий цифрового телевидения и провести проверку зоны покрытия территории Украины. Позже председатель парламентского комитета Николай Томенко заявил, что владельцами «Зеонбуда» являются Александр Янукович, Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов. Однако компания опровергла эту информацию.