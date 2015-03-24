Эксперты считают необходимым создание Нацкомиссии по регулированию ж/д тарифов

Предложение поддержали представители различных отраслей промышленности на круглом столе в Киеве.

Как сообщалось ранее, тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в Украине планируется вновь повысить до мая текущего года. Если это произойдет, то повышение станет третьим за год: грузовые тарифы уже индексировались на 12,5% в июне прошлого года, а в начале текущего года выросли еще на 30%.

Предложение поддержал также директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк: «Укрзализныця – монополист на рынке грузовых железнодорожных перевозок. Нужен такой орган, который с одной стороны будет контролировать тарифы, с другой стороны – инвестиционные расходы. Такие органы работают за рубежом. Это будет орган, который будет работать на этапе формирования тарифов, а не постфактум».

Президент Ассоциации «Укравідтранс» Наталья Петриченко добавила, что в первую очередь обязательно должен быть создан независимый регулятор. «Совершенно неправильно, когда монополист устанавливает тарифы, и его же государственные вагонные компании и платят тарифы, - сообщила Наталья Петриченко. - Я предлагаю создать межведомственную рабочую группу. Все ассоциации, объединения, которые представляют разные отрасли промышленности, должны объединиться. Я готова на базе нашей ассоциации создать платформу, где мы будем собираться и готовить решения от всего бизнеса и всех отраслей экономики страны».