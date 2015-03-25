В Киеве ночью подожгли автомобиль и. о. главы «Укрзализныци» Бланка

Автомобиль исполняющего обязанности главы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") Максима Бланка минувшей ночью в одном из спальных районов столицы подожгли неизвестные, в настоящее время милиция выясняет причины возгорания транспортного средства.

Об этом сообщил сам Бланк на своей странице в сети Facebook, и в подтверждение опубликовал фото сгоревшей машины.

«Вот так с сегодняшней ночи выглядит мой BМW. Подпал. Только меня это не остановит», - написал Бланк.

Вот так с сегодняшней ночи выглядит мой БМВ. Подпал.Только хрен меня это остановит. Posted by Максим Бланк on 24 Март 2015 г.

В комментарии УНИАН руководитель «Укрзализныци» сообщил, что инцидент произошел ночью, около 2:30, под его домом на проспекте Героев Сталинграда в Оболонском районе Киева.

Бланк уточнил, что автомобиль марки BМW 525 седан 2004 года выпуска принадлежит ему уже 10 лет, однако после данного случая авто ремонту не подлежит.

«Машина, фактически, лично моя уже 10 лет. Оформлена на одну из компаний, где я соучредитель», - сказал он.

На вопрос УНИАН, звучали ли какие-либо угрозы в его адрес за последнее время, Бланк сообщил, что факты угроз жизни есть и по ним возбуждены уголовные дела.

«Всегда оставляю ее (машину – УНИАН) под домом на Героев Сталинграда. До этого были смс с угрозами от неизвестных, с требованием остановиться. По факту угроз жизни возбуждено уголовное дело. Уже пару недель как», - подчеркнул он.

В пресс-службе ГУ МВД Украины в Киеве сообщили об отсутствии пострадавших во время ночного поджога в Оболонском районе столицы автомобиля BMW.

По информации милиции, в ночь на среду около двух часов в дежурную часть Оболонского РУ ГУМВД поступило сообщение о возгорании автомобиля возле одного из домов на проспекте Героев Сталинграда.

Согласно сообщению, на месте происшествия к правоохранителям обратился владелец транспортного средства, 41-летний местный житель. По словам потерпевшего, автомобиль он оставил в 22:00 возле дома на неохраняемой стоянке. Около 2:00 мужчина услышал, что сработала автосигнализация и, выйдя на улицу, увидел горевший автомобиль.

«Огнем повреждена передняя часть автомобиля… Милиция проводит проверку и выясняются причины возгорания автомобиля, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение», - сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, открытый конфликт между Юго-Западной железной дорогой и "Укрзализныцей" начался после того, как премьер-министр Арсений Яценюк 4 марта отстранил Алексея Кривопишина от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги и инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.

Такое решение было принято Кабмином после того, как на телевидении вышел сюжет о том, что Кривопишин за средства государства построил спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village.

Вскоре исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Бланк заявил о попытках неизвестных людей в камуфляже препятствовать Владимиру Тягульскому в исполнении обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги, которого 11 марта Кабинет министров назначил и. о. руководителя магистрали на период проведения проверки.

«Укрзализныця» отметила, что неизвестных в камуфляже провели в здание помощники Кривопишина, а координировал их непосредственно начальник административной службы предприятия Алексей Коновал.

В этой связи «Укрзализныця» обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой отреагировать на данную ситуацию и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, Бланк сообщил о давлении на сотрудников ЮЗЖД, фигурировавших в соответствующих сюжетах СМИ. Пресс-служба Юго-Западной железной дороги эти заявления опровергла.

17 марта источник УНИАН сообщил о том, что Кривопишин намерен в этот день оспорить в Киевском окружном административном суде свое отстранение, а вечером того же дня стало известно, что суд остановил действие решения Кабмина о назначении и.о. начальника ЮЗЖД Владимира Тягульского.

19 марта исполняющий обязанности гендиректора "Укрзализныци" Бланк уволил руководящий состав Юго-Западной железной дороги.

В ответ на это пресс-служба ЮЗЖД заявила, что коллектив железной дороги не намерен выполнять приказы "Укрзализныци", поскольку считает подобные кадровые решения незаконными.

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23 марта Шевченковский районный суд Киева отменил увольнение руководящего состава Юго-Западной железной дороги, решение которого "Укрзализныця" намерена обжаловать в апелляционном суде.