Кабмин уволил главу Юго-Западной железной дороги Кривопишина

Кабинет министров Украины своим решением освободил от должности главу Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина, сообщил журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Информирую вас, что Кривопишин освобожден от должности сейчас по решению правительства», - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк 4 марта отстранил Алексея Кривопишина от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги и инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.

Такое решение было принято Кабмином после того, как на телевидении вышел сюжет о том, что Кривопишин за средства государства построил спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village.

Вскоре исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Бланк заявил о попытках неизвестных людей в камуфляже препятствовать Владимиру Тягульскому в исполнении обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги, которого 11 марта Кабинет министров назначил и. о. руководителя магистрали на период проведения проверки.

«Укрзализныця» отметила, что неизвестных в камуфляже провели в здание помощники Кривопишина, а координировал их непосредственно начальник административной службы предприятия Алексей Коновал.

В этой связи «Укрзализныця» обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой отреагировать на данную ситуацию и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, Бланк сообщил о давлении на сотрудников ЮЗЖД, фигурировавших в соответствующих сюжетах СМИ. Пресс-служба Юго-Западной железной дороги эти заявления опровергла.

17 марта источник УНИАН сообщил о том, что Кривопишин намерен в этот день оспорить в Киевском окружном административном суде свое отстранение, а вечером того же дня стало известно, что суд остановил действие решения Кабмина о назначении и.о. начальника ЮЗЖД Владимира Тягульского.

19 марта исполняющий обязанности гендиректора "Укрзализныци" Бланк уволил руководящий состав Юго-Западной железной дороги.

В ответ на это пресс-служба ЮЗЖД заявила, что коллектив железной дороги не намерен выполнять приказы "Укрзализныци", поскольку считает подобные кадровые решения незаконными.

23 марта Шевченковский районный суд Киева отменил увольнение руководящего состава Юго-Западной железной дороги, решение которого "Укрзализныця" намерена обжаловать в апелляционном суде.