Представители бизнеса просят правительство вмешаться в тарифную политику "Укрзализныци"

Данный документ подготовлен после обсуждения в ходе круглого стола, в котором приняли участие руководители Федерации железнодорожников Украины, Федерации металлургов Украины, Федерации работодателей угольной промышленности, Союза химиков Украины, ассоциаций "Укрведтранс", "Укрцемент", "Укрстальконструкция", производителей ферросплавов, ММК им. Ильича, "Нибулон", эксперты Центра транспортных стратегий.

В частности, грузоотправители страны констатируют тот факт, что 5 марта 2015 года Министерство инфраструктуры распространило проект приказа, который предусматривает очередное, третье за последние девять месяцев, повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 25%. В документе подчеркнуто, что с июля 2014 года такие тарифы уже были повышены на 12,5%. А с февраля текущего года - еще на 30%. Невзирая на глубокий кризис отечественной экономики, отмечают авторы обращения к Президенту и правительству, общий рост стоимости грузоперевозок составит 82,9%, что значительно превышает все пессимистические прогнозы Кабмина, касательно уровня цен промышленных производителей страны на конец 2015 года.

Участники круглого стола "Тарифная политика "Укрзализныци" в своем обращении констатировали тот факт, что Мининфраструктуры "только имитирует определенное действующим законодательством публичное обсуждение проектов регуляторных актов. Ни единой реальной возможности повлиять на решение естественного монополиста и профильного министерства заинтересованные грузоотправители не имеют".

Исходя из сложившейся ситуации, авторы открытого письма обратились к Президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Арсению Яценюку, руководителям министерств и ведомств с просьбой вмешаться в сферу тарифообразования на железнодорожные грузовые перевозки, не допустить принятия опубликованного Мининфраструктуры проекта приказа, а так же поручить ускорить выполнение задач, изложенных в коалиционном соглашении и Программе деятельности правительства, которые касаются ликвидации практики перекрестного субсидирования и внедрения независимого регулятора тарифообразования в отрасли железнодорожных перевозок.

Как сообщалось ранее, правительственные чиновники массово проигнорировали приглашение на участие в круглом столе с представителями бизнеса "Тарифная политика "Укрзализныци", который прошел вчера в Национальной академии наук Украины. Об этом сообщила соорганизатор круглого стола Руслана Приходько.