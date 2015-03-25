Кабмин назначил временного главу Юго-Западной железной дороги

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности главы Юго-Западной железной дороги Владимира Тягульского.

Об этом сообщила журналистам министр Кабинета министров Анна Онищенко.

«Кабинет министров уволил Кривопишина (Алексея Кривопишина - УНИАН), этого решения ждали давно. И также правительство назначило и.о. главы железной дороги Владимира Тягульского», - сказала Онищенко.

Она отметила, что Тягульский будет исполнять обязанности главы ведомства до назначения нового руководителя.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 25 марта освободил от должности главу Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина.

4 марта Кабмин отстранил Алексея Кривопишина от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги и инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали. Премьер-министр Яценюк прокомментировал данное решение, сказав, что, по данным СМИ, руководитель магистрали за госсредства построил спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village.

Затем и.о. начальника ЮЗЖД был назначен Владимир Тягульский. Однако исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Максим Бланк заявил о попытках неизвестных людей препятствовать Тягульскому в исполнении обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги.

16 марта Бланк разместил на своей странице в сети Facebook видеосюжет о своем визите в административный центр ЮЗЖД, где говорится о том, что неизвестных людей, которые постоянно находятся в помещении госпредприятия и блокируют его работу, курировал начальник административной службы Юго-Западной магистрали Алексей Коновал, который попросил Бланка и сопровождавших его лиц покинуть помещение предприятия.

В этой связи «Укрзализныця» обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой отреагировать на данную ситуацию и привлечь виновных к ответственности.

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17 марта источник УНИАН сообщил, что Кривопишин намерен в этот день оспорить в Киевском окружном административном суде свое отстранение, а вечером того же дня стало известно, что суд остановил действие решения Кабмина о назначении и.о. начальника ЮЗЖД Владимира Тягульского.

19 марта исполняющий обязанности гендиректора "Укрзализныци" Бланк уволил руководящий состав Юго-Западной железной дороги. В ответ на это пресс-служба ЮЗЖД заявила, что коллектив железной дороги не намерен выполнять приказы "Укрзализныци", поскольку считает подобные кадровые решения незаконными.

20 марта стало известно, что "Укрзализныця" на период проведения проверки Юго-Западной железной дороги назначила исполняющим обязанности первого заместителя начальника предприятия Виталия Таргонского, который, в частности, будет руководить предприятием. В тот же день пресс-служба ЮЗЖД заявила, что решение о назначении Таргонского не соответствует действительности. В подтверждение этого пресс-служба обнародовала на своем сайте копию заявления Таргонского, согласно которому последний сообщил о том, что он лично не был ознакомлен с данным приказом и, соответственно, не давал согласия занять данную должность.

24 марта. Шевченковский районный суд Киева остановил действие приказов Бланка об увольнении руководящего состава Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).