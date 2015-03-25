Главу Укрморречинспекции уволили из-за несоответствия реальных и задекларированных доходов

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 25 марта, уволил руководителя Государственной инспекции по вопросам безопасности на морском и речном транспорте Павла Булановича.

Об этом сообщила министр Кабинета министров Украины Анна Онищенко.

По ее словам, чиновника уволили по закону об очищении власти.

«Правительство уволило Булановича с должности главы Госинспекции по безопасности на морском и водном транспорте. Это как раз увольнение в связи с выполнением положений закона об очищении власти. У нас появилась информация, что его декларация не отвечает его настоящим доходам. И это стало основанием для увольнения», - сказала Онищенко.

Как сообщал УНИАН, Буланович был назначен главой Укрморречинспекции 30 апреля 2014 года, до этого занимал должность начальника Одесского межрегионального управления инспекции.

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Укрморречинспекция создана в апреле 2011 года путем реорганизации образованной в декабре 2010 года Госслужбы морского и речного транспорта.

В сентябре 2014 года Кабинет министров начал реорганизацию Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) и Укрморречинспекции путем их слияния и создания единого ведомства – Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

В феврале этого года правительство утвердило положение о создании нового органа – Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).