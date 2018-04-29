Как «Укрзализныця» собирается экономику убить

«Чтобы поднять тариф, не надо знать английский язык. И тем более не надо быть профессионалом» - вот так жестко прокомментировал очередную инициативу повышения тарифов на железнодорожные перевозки президент Ассоциации производителей строительных материалов Иван Салий.

Скоро будет месяц, как промышленники обсуждают возможное 25% повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Дело в том, что проект соответствующего документа в начале марта был опубликован на сайте Министерства инфраструктуры, он вступит в силу после общественного обсуждения.

Чтобы остановить тарифный разгул железнодорожного монополиста, представители отечественной промышленности решили действовать сообща. Они собрались в Киеве и приняли обращение к правительству с призывом не допустить новой волны роста цен на перевозки, считая, что «Укрзализныця» ошибки в своей деятельности хочет переложить на плечи промышленного сектора, и этим ставит его на грань выживания.

Чтобы разобраться, кто прав в тарифном вопросе – железнодорожники или промышленники – последние предлагают создать национальную комиссию по регулированию тарифов на железнодорожные грузоперевозки.

Тариф потянет на миллиарды

В случае повышения «Укрзализныцей» тарифов, первым под раздачу попадет горно-металлургический комплекс, на долю которого приходится свыше 40% всех железнодорожных грузовых перевозок.

Генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им.Ильича Юрий Зинченко заявил, что повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки – один из факторов давления на металлургический комплекс.

«Мы говорим, что у нас есть проблемы. Мы хотим, чтобы нам помогали, если, конечно, речь идет о сохранении металлургии в Украине как таковой, - сказал он. - Завтра украинской металлургии может не быть».

Отечественные сталевары, действительно, не в лучшей форме. И главная причина – война с Россией, наемники которой уничтожают инфраструктуру Донбасса. Именно поэтому многие метзаводы остановлены, а те, которые находятся на подконтрольной Украине территории, испытывают большие трудности из-за дефицита сырья и проблем с его доставками.

К примеру, чтобы сейчас доставить сырье на метпредприятия в Мариуполе нужно минимум 4-5 суток, в то время как ранее уходило 16-18 часов. Не говоря уже о том, что метпредприятия своими силами восстанавливают разрушенную сепаратистами железнодорожную инфраструктуру. Бьет по металлургам и неблагоприятная конъюнктура на внешних рынках. Несмотря на все эти факторы, отечественным сталеварам придется отстегивать достаточно приличные суммы «Укрзализныце» в случае повышения тарифов. Только вышеупомянутый мариупольский завод Ильича дополнительно заплатит за железнодорожные перевозки свыше миллиарда гривен.

«Ежемесячно наше предприятие получает до 1,5 млн тонн сырья и готовой продукции, и повышение тарифов значительно увеличивает наши расходы. Когда произошло повышение тарифов на 12,5%, то только одно наше предприятие дополнительно уплатило за год 600 млн грн, когда повысили еще на 30% - еще 800 млн грн, и, если будет повышение еще на 25%, - мы потратим 1,3-1,5 млрд грн», - подчеркнул Зинченко.

«Первый этап поднятия тарифов нам обошелся в 450 млн, а при очередном повышении мы заплатим еще столько же - почти 1 млрд грн», - заявил гендиректор ПАО "Запорожогнеупор" Виктор Бусько.

Многие руководители предприятий не скрывают, что у них практически не осталось оборотных средств.

«Сейчас у метпредприятий нет собственных оборотных средств: на 1 января 2015 года они составили «минус» 7,3 млрд грн. В настоящее время металлурги работают практически за счет кредитных средств, и повышение тарифов на ж/д перевозки на 25% еще больше повысит расходы метпредприятий - на 3 млн грн в месяц», - резюмировал заместитель генерального директора Объединения метпредприятий «Металлургпром» (Днепропетровск) Николай Абросимов.

Если тариф на ж/д перевозки будет повышен, последствия будут непредсказуемы – уверяют металлурги.

«Мы стали меньше приобретать сырья и материалов в Украине, больше - за рубежом, и наши планы не учитывали еще одного роста тарифов на 25%», - заявил глава киевского представительского офиса «АрселорМиттал Кривой Рог» Владимир Ткаченко.

В свою очередь председатель правления Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), председатель совета директоров Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Павел Кравченко отметил, что повышением тарифов «Укрзализныця» фактически блокирует выход предприятий на другие рынки.

Остальные отрасли также «в восторге» от возможного повышения цен на железнодорожные перевозки. Но они уже предупредили – в случае повышения поднимут цены на свою продукцию.

Так, по словам председателя Ассоциации «Укрцемент» Мигеля Машаду, повышение тарифов на перевозку грузов может привести к существенному росту стоимости цемента в регионах, где отсутствует его производство, что повлечет за собой сокращение объемов строительства и рост инфляции.

«Следствием повышения тарифа будет огромная разница в цене между областями, у которых есть цементные заводы и где доставка осуществляется автотранспортом, и остальной частью страны. А это значит, что более 2/3 Украины будет закупать цемент по цене существенно выше нынешней, что приведет к дополнительной инфляции», - сказал Машаду.

Аргументы железнодорожников

У монополиста свои аргументы необходимости третьей волны повышения тарифа. По словам первого заместителя начальника департамента коммерческой работы «Укрзализныци» Ивана Хорякова, очередной рост тарифов на 25% обусловлен тем, что железная дорога не может работать ниже себестоимости.

«Сильно сократились объемы перевозок, что привело к снижению доходов. Кроме того, резко девальвировала гривня. Сильно выросла стоимость топлива и электроэнергии. Также на нас давит увеличение финансовых затрат, что связано с погашением долгов», - сказал он.

Кроме того, Хоряков не забыл упомянуть до неприличия замусоленный аргумент - миллиардные убытки от пассажирских перевозок, которые, по оценкам «Укрзализныци», в 2015 года составят порядка 10 млрд гривен.

Хоряков также намекнул, что 25% повышение не последнее, поскольку вырученные средства от нового тарифа будут тут же проедены – ни о каких инвестициях речь не идет.

«К сожалению, полученные вследствие повышения тарифов средства не будут потрачены ни на повышение зарплат железнодорожников, ни на увеличение инвестиционных вливаний на модернизацию и обновление подвижного состава», - сетовал представитель монополиста.

В ответ на такую позицию промышленники призывают руководство «Укрзализныци» побыстрее исключить из тарифа коррупционную составляющую и пересмотреть систему управления подвижным составом.

«Около 70% вагонов несколько лет назад были переданы бесплатно в управление частным структурам, уставный фонд которых составляет несколько тысяч гривен. А затем эти частные структуры передают вагоны промышленникам по завышенным ценам. «Укрзализныця» имеет достаточно собственных резервов для решения финансовых вопросов своими силами», - заявил, не скрывая негодования, президент Ассоциации производителей строительных материалов Иван Салий.

Давно назревший вопрос – тендерные закупки железнодорожного монополиста. По мнению экспертов, именно из-за коррупции и непрозрачных закупок «Укрзализныця» ежегодно теряет миллиарды гривен.

«В этом зале (Верховной Рады – УНИАН) есть люди, которые влияют на десятки предприятий, которые являются поставщиками, а иногда и монополистами поставки материальных ресурсов для «Укрзализницы» и «Укравтодора». Прекратите обдирать «Укрзализныцю». Приведите в нормальное состояние цены, по которым вы поставляете горюче-смазочные материалы. Мы знаем схемы, и они будут ликвидированы», - заявил в конце прошло года во время выступления в парламенте вице-премьер-министр Валерий Вощевский.

Но что будет, если промышленников не услышат в Кабинете министров, и «Укрзализныце» дадут «зеленый свет» на 25% повышение тарифа на перевозки?

«Укрзализныця» просто потеряет деньги. После первого поднятия тарифов мы перешли на использование речного транспорта. И если вы ставите вопрос о повышении тарифов на 25%, то мы поставим вопрос об использовании автотранспортных компаний», - сказал председатель правления Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), председатель совета директоров Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Павел Кравченко.

Скорее всего, такому примеру могут последовать и другие металлургические предприятия.

«Высокие тарифы на железнодорожные перевозки несут большой ущерб в плане экономических условий, в которых работает цементная отрасль. Есть предел, после которого будет нанесен удар всей экономике в целом, а не только цементной отрасли», - подчеркнул Машаду.

Действительно, сегодня не самое лучше время для повышения тарифов, так и экономику можно «положить». Тогда вопрос отпадет сам собой – перевозить будет нечего. Возможным сценарием после повышения тарифов может стать и перепрофилирование предприятий на другие способы транспортировки.

Владислав Швец (УНИАН)