"Визз Эйр Украина" с 20 апреля прекращает свою деятельность

Авиакомпания "Визз Эйр Украина" – дочерняя компания крупнейшего лоу-коста Европы авиакомпании Wizz Air, прекратит свою деятельность, говорится в сообщении авиакомпании.

Как отмечается, 8 рейсов в Украину и из Украины будет выполнять материнская авиакомпания Wizz Air Hungary.

«Wizz Air Holdings Plc сообщает о том, что будет продолжать реструктуризацию деятельности в Украине. С 20 апреля 2015 года Wizz Air Hungary будет выполнять 8 рейсов в Украину и из Украины, - говорится в сообщении. - 4 июня 2015 года состоится открытие базы в Киеве, на которой будет базироваться один самолет Airbus A320. Также 20 апреля авиакомпания "Визз Эйр Украина", которая в настоящее время выполняет 16 рейсов на двух самолетах, прекратит свою деятельность».

Как подчеркнули в авиакомпании, причинами принятого решения стала нестабильность в Восточной Украине и девальвация гривни. «Wizz Air Hungary постарается уменьшить влияние данных факторов, что позволит Wizz Air остаться одной из ключевых авиакомпаний на украинском рынке. Авиакомпания будет готова к расширению работы в Украине, когда ситуация на рынке улучшится», - отметили в авиакомпании.

В сообщении также обратили внимание, что изменения в деятельности перевозчика привели к изменению расписания. В частности, авиакомпания планирует продолжать рейсы Киев - Будапешт (рейс остается без изменений), Киев - Лондон Лутон (рейс остается без изменений), однако рейсы Киев – Кельн, Киев – Дортмунд, Киев - Гамбург Любек, Киев – Катовице, Киев – Ларнака, Киев - Мюнхен Мемминген теперь необходимо перебронировать через Wizz Air Hungary.

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Пассажиры, забронировавшие билеты на эти рейсы с 20 апреля 2015 года, смогут либо вернуть деньги, либо перебронировать билеты по первоначальной стоимости.

В то же время, в авиакомпании отмечают, что полностью прекращаются маршруты Киев - Барселона Жирона, Киев – Валенсия, Киев – Кутаиси, Киев – Москва, Киев - Милан Бергамо, Киев – Неаполь, Киев - Венеция Тревизо, Львов - Милан Бергамо, Львов – Неаполь, Львов - Венеция Тревозо.

«Авиакомпания свяжется с пассажирами этих рейсов, чтобы обеспечить возврат полной стоимости билетов», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air, которая является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Компания "Визз Эйр Украина" обслуживает перелеты по 16 маршрутам в шесть стран из двух украинских городов.

По данным Госавиаслужбы, украинские авиакомпании в 2014 году сократили перевозку пассажиров на 20,2%, до 6,475 млн человек.