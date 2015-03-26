В России признали ситуацию с Керченской переправой "крайне тревожной"

Министр транспорта РФ Максим Соколов назвал ситуацию с подготовкой к летнему сезону на паромной переправе через Керченский пролив в оккупированном Крыму тревожной, передает ТАСС.

"Дела здесь обстоят крайне тревожно, а времени остается все меньше и меньше", - сказал министр.

Читайте такжеКерченская переправа временно прекращает работу: в очереди стоят 2 тысячи автоВ 2014 году мощность Керченской переправы была увеличена в 3 раза по пассажиропотоку и в 5 раз по автопотоку, напомнил он. С 15 января 2015 года нелегитимный Минтранс аннексированного Крыма определено ответственным органом за функционирование Керченской переправы. Ведомство ведет эту работу через ООО "Морская дирекция".

"С момента передачи полномочий по управлению "Морской дирекцией" - фактически переправой - правительству Крыма и Минтрансу Крыма, количество грузовых автомобилей, находящихся в очереди с обеих сторон переправы, увеличилось до 2 тыс. штук. И порядка 500 легковых автомобилей, - рассказал Соколов. - Это уже закритичные параметры. Требуются серьезные меры, которые позволят купировать ситуацию".

На переправе за последнюю неделю два парома были выведены из работы - это греческие "Ионас" и "Олимпиада" большой вместимости. "Ионас ушел в связи с санкционным режимом, так как работал под европейским флагом, - сказал он. - "Олимпиада" встал на технический ремонт".

Читайте такжеКрым трезвеет от "русского мира" в безденежье и под надзором спецслужбСоколов добавил, что на сегодня Минтранс не получил от профильных ведомств расчетов, сколько именно человек посетят оккупированный Крым и каков будет грузопоток в сезон 2015 года, но предполагает, что поток будет в два раза выше прошлого года. "В принципе, мы готовы обслуживать 10 тыс. автомобилей в сутки и 50 тыс. человек, - сказал он. - Это требует дополнительной координации и не только". По словам министра, нужны дополнительные четыре парома.

"Правительство Крыма надеялось получить бюджетные средства на приобретение этих паромов, хотя, понятно, что после 2018 года они будут не нужны, - добавил Соколов. - Но в сегодняшнем проекте бюджетных решений денег на приобретение этих паромов нет. То есть, их нужно приобретать с рынка или нанимать в чартер".

Такие договоры не заключены на данный момент. Теоретически задачу выполнять можно, добавил глава Минтранса, операторы готовы предоставить паромы, но конкурс не проведен, четкие условия конкурса не обозначены. "Надеемся, это будет оперативно исправлено нашими крымскими коллегами", - сказал Соколов.

Вопросы у министерства есть и к готовности инфраструктуры Керченской переправы - и по гидротехническим сооружениям, и по перехватывающим парковкам.