В Укрзализныце отменили увольнение руководства Юго-Западной железной дороги
Временный глава "Укрзализныци" назвал увольнение руководства ЮЗЖД "вынужденным юридическим шагом".
Исполняющий обязанности главы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") Максим Бланк отозвал ранее выданные им приказы об увольнении руководящего состава Юго-Западной железной дороги.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бланк сообщил на брифинге в четверг.
«Мною отозваны все приказы об их увольнении (руководящего состава ЮЗЖД - УНИАН). Претензий к руководящему звену ЮЗЖД у меня нет. Тогда это был вынужденный юридический шаг на заявления, которые появились на сайте ЮЗЖД, и на появление так называемых «зеленых человечков», которые выдворили назначенного Кабмином и.о. главы дороги Владимира Тягульского», - сказал Бланк.
Читайте такжеВ Киеве ночью подожгли автомобиль и. о. главы «Укрзализныци» БланкаОн сообщил, что вчера, 25 марта, в ходе представления коллективу ЮЗЖД совместно с министром инфраструктуры Андреем Пивоварским назначенного Кабмином 25 марта нового и.о. начальника дороги Владимира Тягульского с железнодорожниками состоялся конструктивный диалог.
«Я понял, что это заявление (пресс-служба ЮЗЖД заявила, что коллектив железной дороги не намерен выполнять приказы "Укрзализныци" об увольнении руководства дороги, поскольку считает подобные кадровые решения незаконными – УНИАН) появилось вследствие решений некоторых руководителей ЮЗЖД, которые сейчас пытаются препятствовать назначению нового руководства. Но это не является позицией дороги как таковой, поскольку я вчера смотрел в глаза коллективу, и никто из них не сказал, что отказывается от конструктивного сотрудничества», - сказал Бланк.
Напомним, 19 марта Бланк уволил первого заместителя начальника ЮЗЖД Ивана Федорко, главного ревизора по безопасности движения поездов и автотранспорта аппарата по безопасности движения поездов и автотранспорта предприятия Виктора Дзюника, главного инженера – первого замглавы ЮЗЖД Владимира Осовика, замначальника магистрали по подвижному составу и материально-техническому обеспечению Ивана Антонюка, директора ЮЗЖД по финансовым и экономическим вопросам Сергея Горилея, начальника финансово-экономической службы железной дороги Ирину Василюк, а также директора предприятия по строительству Александра Погребного.
Как сообщал УНИАН, открытый конфликт между Юго-Западной железной дорогой и "Укрзализныцей" начался после того, как премьер-министр Арсений Яценюк 4 марта отстранил Алексея Кривопишина от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги и инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.
Такое решение было принято Кабмином после того, как на телевидении вышел сюжет о том, что Кривопишин за средства государства построил частный спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village.
Вскоре исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Бланк заявил о попытках неизвестных людей в камуфляже препятствовать в исполнении обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги Владимиру Тягульскому, которого 11 марта Кабинет министров назначил и. о. руководителя магистрали на период проведения проверки.
«Укрзализныця» отметила, что неизвестных в камуфляже провели в здание помощники Кривопишина, а координировал их непосредственно начальник административной службы предприятия Алексей Коновал.
В этой связи «Укрзализныця» обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой отреагировать на данную ситуацию и привлечь виновных к ответственности.
Кроме того, Бланк сообщил о давлении на сотрудников ЮЗЖД, фигурировавших в соответствующих сюжетах СМИ. Пресс-служба Юго-Западной железной дороги эти заявления опровергла.
17 марта источник УНИАН сообщил о том, что Кривопишин намерен в этот день оспорить в Киевском окружном административном суде свое отстранение, а вечером того же дня стало известно, что суд остановил действие решения Кабмина о назначении и.о. начальника ЮЗЖД Владимира Тягульского.
19 марта исполняющий обязанности гендиректора "Укрзализныци" Бланк уволил руководящий состав Юго-Западной железной дороги.
В ответ на это пресс-служба ЮЗЖД заявила, что коллектив железной дороги не намерен выполнять приказы "Укрзализныци", поскольку считает подобные кадровые решения незаконными.
23 марта Шевченковский районный суд Киева отменил увольнение руководящего состава Юго-Западной железной дороги, решение которого "Укрзализныця" намерена обжаловать в апелляционном суде.
В свою очередь, Министерство инфраструктуры Украины и МВД в рамках проведения служебного расследования в отношении руководства Юго-Западной железной дороги подтвердили факты злоупотребления во время строительства спортивного комплекса Olimpic village. Материалы проверки комиссия направила в Кабмин, который, в свою очередь, 25 марта принял решение об увольнении ранее отстраненного на период проверки руководителя ЮЗЖД.
В тот же день Кабмин назначил исполняющим обязанности главы Юго-Западной железной дороги Владимира Тягульского.