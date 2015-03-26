В Укрзализныце отменили увольнение руководства Юго-Западной железной дороги

Исполняющий обязанности главы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") Максим Бланк отозвал ранее выданные им приказы об увольнении руководящего состава Юго-Западной железной дороги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бланк сообщил на брифинге в четверг.

«Мною отозваны все приказы об их увольнении (руководящего состава ЮЗЖД - УНИАН). Претензий к руководящему звену ЮЗЖД у меня нет. Тогда это был вынужденный юридический шаг на заявления, которые появились на сайте ЮЗЖД, и на появление так называемых «зеленых человечков», которые выдворили назначенного Кабмином и.о. главы дороги Владимира Тягульского», - сказал Бланк.

Читайте такжеВ Киеве ночью подожгли автомобиль и. о. главы «Укрзализныци» БланкаОн сообщил, что вчера, 25 марта, в ходе представления коллективу ЮЗЖД совместно с министром инфраструктуры Андреем Пивоварским назначенного Кабмином 25 марта нового и.о. начальника дороги Владимира Тягульского с железнодорожниками состоялся конструктивный диалог.

«Я понял, что это заявление (пресс-служба ЮЗЖД заявила, что коллектив железной дороги не намерен выполнять приказы "Укрзализныци" об увольнении руководства дороги, поскольку считает подобные кадровые решения незаконными – УНИАН) появилось вследствие решений некоторых руководителей ЮЗЖД, которые сейчас пытаются препятствовать назначению нового руководства. Но это не является позицией дороги как таковой, поскольку я вчера смотрел в глаза коллективу, и никто из них не сказал, что отказывается от конструктивного сотрудничества», - сказал Бланк.

Напомним, 19 марта Бланк уволил первого заместителя начальника ЮЗЖД Ивана Федорко, главного ревизора по безопасности движения поездов и автотранспорта аппарата по безопасности движения поездов и автотранспорта предприятия Виктора Дзюника, главного инженера – первого замглавы ЮЗЖД Владимира Осовика, замначальника магистрали по подвижному составу и материально-техническому обеспечению Ивана Антонюка, директора ЮЗЖД по финансовым и экономическим вопросам Сергея Горилея, начальника финансово-экономической службы железной дороги Ирину Василюк, а также директора предприятия по строительству Александра Погребного.

Как сообщал УНИАН, открытый конфликт между Юго-Западной железной дорогой и "Укрзализныцей" начался после того, как премьер-министр Арсений Яценюк 4 марта отстранил Алексея Кривопишина от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги и инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.

Такое решение было принято Кабмином после того, как на телевидении вышел сюжет о том, что Кривопишин за средства государства построил частный спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village.

Вскоре исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Бланк заявил о попытках неизвестных людей в камуфляже препятствовать в исполнении обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги Владимиру Тягульскому, которого 11 марта Кабинет министров назначил и. о. руководителя магистрали на период проведения проверки.

«Укрзализныця» отметила, что неизвестных в камуфляже провели в здание помощники Кривопишина, а координировал их непосредственно начальник административной службы предприятия Алексей Коновал.

В этой связи «Укрзализныця» обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой отреагировать на данную ситуацию и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, Бланк сообщил о давлении на сотрудников ЮЗЖД, фигурировавших в соответствующих сюжетах СМИ. Пресс-служба Юго-Западной железной дороги эти заявления опровергла.

17 марта источник УНИАН сообщил о том, что Кривопишин намерен в этот день оспорить в Киевском окружном административном суде свое отстранение, а вечером того же дня стало известно, что суд остановил действие решения Кабмина о назначении и.о. начальника ЮЗЖД Владимира Тягульского.

19 марта исполняющий обязанности гендиректора "Укрзализныци" Бланк уволил руководящий состав Юго-Западной железной дороги.

В ответ на это пресс-служба ЮЗЖД заявила, что коллектив железной дороги не намерен выполнять приказы "Укрзализныци", поскольку считает подобные кадровые решения незаконными.

23 марта Шевченковский районный суд Киева отменил увольнение руководящего состава Юго-Западной железной дороги, решение которого "Укрзализныця" намерена обжаловать в апелляционном суде.

В свою очередь, Министерство инфраструктуры Украины и МВД в рамках проведения служебного расследования в отношении руководства Юго-Западной железной дороги подтвердили факты злоупотребления во время строительства спортивного комплекса Olimpic village. Материалы проверки комиссия направила в Кабмин, который, в свою очередь, 25 марта принял решение об увольнении ранее отстраненного на период проверки руководителя ЮЗЖД.

В тот же день Кабмин назначил исполняющим обязанности главы Юго-Западной железной дороги Владимира Тягульского.