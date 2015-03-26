Бланк предложил первому замглавы ЮЗЖД стать его заместителем

Исполняющий обязанности главы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») Максим Бланк предложил действующему первому заместителю начальника Юго-Западной железной дороги Ивану Федорко перейти в аппарат «Укрзализныци» и занять должность исполняющего обязанности заместителя главы ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бланк сообщил на брифинге в четверг.

«Несколько часов назад я сделал Федорко предложение перейти в аппарат «Укрзализныци» на должность и.о. заместителя гендиректора. Я считаю, что Федорко является одним из наиболее профессиональных работников, с которым железнодорожники не могут распрощаться ни при каких обстоятельствах», - сказал Бланк.

При этом он добавил, что поставил перед первым замглавы ЮЗЖД ряд конкретных задач и ожидает от него ответа до конца четверга, 26 марта.

Как пояснил Бланк, вчера, 25 марта, в ходе представления коллективу ЮЗЖД совместно с министром инфраструктуры Андреем Пивоварским назначенного Кабмином 25 марта нового и.о. начальника дороги Владимира Тягульского с железнодорожниками состоялся конструктивный диалог.

«После встречи с коллективом ЮЗЖД и в разговоре с Федорко мы достигли согласия, и я считаю, что вчера были осуществлены все необходимые шаги для прекращения любых конфликтов», - подытожил Бланк.

Напомним, 19 марта Бланк уволил руководящий состав Юго-Западной железной дороги, в частности, первого заместителя начальника ЮЗЖД Ивана Федорко. В ответ на это пресс-служба ЮЗЖД заявила, что коллектив железной дороги не намерен выполнять приказы "Укрзализныци", поскольку считает подобные кадровые решения незаконными.

23 марта Шевченковский районный суд Киева отменил увольнение руководящего состава Юго-Западной железной дороги, решение которого "Укрзализныця" намерена обжаловать в апелляционном суде.

Сегодня, 26 марта, Бланк сообщил, что отозвал ранее выданные им приказы об увольнении руководящего состава ЮЗЖД, и назвал эти кадровые решения «вынужденным юридическим шагом».

Как сообщал УНИАН, открытый конфликт между Юго-Западной железной дорогой и "Укрзализныцей" начался после того, как премьер-министр Арсений Яценюк 4 марта отстранил Алексея Кривопишина от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги и инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.

Такое решение было принято Кабмином после того, как на телевидении вышел сюжет о том, что Кривопишин за средства государства построил спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village.

Вскоре исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Бланк заявил о попытках неизвестных людей в камуфляже препятствовать в исполнении обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги Владимиру Тягульскому, которого 11 марта Кабинет министров назначил и. о. руководителя магистрали на период проведения проверки.

«Укрзализныця» отметила, что неизвестных в камуфляже провели в здание помощники Кривопишина, а координировал их непосредственно начальник административной службы предприятия Алексей Коновал.

В этой связи «Укрзализныця» обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой отреагировать на данную ситуацию и привлечь виновных к ответственности.

17 марта источник УНИАН сообщил о том, что Кривопишин намерен в этот день оспорить в Киевском окружном административном суде свое отстранение, а вечером того же дня стало известно, что суд остановил действие решения Кабмина о назначении и.о. начальника ЮЗЖД Владимира Тягульского.

В свою очередь, Министерство инфраструктуры Украины и МВД в рамках проведения служебного расследования в отношении руководства Юго-Западной железной дороги подтвердили факты злоупотребления во время строительства спортивного комплекса Olimpic village. Материалы проверки комиссия направила в Кабмин, который, в свою очередь, 25 марта принял решение об увольнении ранее отстраненного на период проверки руководителя ЮЗЖД.

В тот же день Кабмин назначил исполняющим обязанности главы Юго-Западной железной дороги Владимира Тягульского.