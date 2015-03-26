Мининфраструктуры и МВД подтвердили коррупцию на Юго-Западной железной дороге

Ведомственная комиссия Министерства инфраструктуры Украины совместно с Министерством внутренних дел в рамках проведения служебного расследования в отношении руководства Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) подтвердила факты злоупотребления в финансово-хозяйственной деятельности магистрали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Максим Бланк.

"Проверка данной комиссии подтвердила факты злоупотребления со стороны должностных лиц Юго-Западной железной дороги во время строительства спортивного комплекса Olimpic village", - сказал Бланк.

Также, по его словам, комиссия установила, что все проплаты по строительству комплекса осуществлялись за счет ЮЗЖД.

"Всеми строительными работами на территории комплекса руководил лично Кривопишин (Алексей Кривопишин, экс-начальник ЮЗЖД – УНИАН), привлекая строительную технику и работников структурных подразделений предприятия", - отметил Бланк.

По его словам, строительные материалы для возведения комплекса поставлялись, в частности, через компанию "Аква Тех Ресурс", с которой ЮЗЖД в 2014 году заключила договор на поставку оборудования.

Кроме того, Бланк отметил, что списание всех стройматериалов для обустройства системы полива футбольного поля на территории спорткомплекса осуществлялось за счет действующих объектов водоснабжения Юго-Западной железной дороги, хотя фактически на этих объектах никакие строительно-ремонтные работы не проводились.

По окончании работ в ноябре 2014 года Кривопишин пытался скрыть факты обустройства системы полива на территории спорткомплекса силами железнодорожников, подготовив акт передачи материалов на сумму свыше 1 млн грн Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Данный акт подписал начальник одного из подразделений Юго-Западной магистрали по указанию Кривопишина.

«Сейчас по данным фактам Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам правонарушения… Насколько мне известно с некоторых источников, во время обысков, которые проводила СБУ на ЮЗЖД, в Olimpic village и в личном доме Кривопишина были извлечены материалы, подтверждающие его непосредственное отношение к спорткомплексу», - подчеркнул глава «Укрзализныци».

Он также добавил, что по окончании проведения служебного расследования проверка передала данные материалы на рассмотрение правительства Украины, которое, в свою очередь, 25 марта приняло решение об увольнении ранее отстраненного на период проверки руководителя ЮЗЖД.

Бланк также считает, что, вероятнее всего, экс-начальник Юго-Западной железной дороги Кривопишин будет оспаривать данное решение Кабинета министров в судебном порядке.

"Почти уверен, что Кривопишин оспорит это решение. Будем смотреть по фактам", - резюмировал он.

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Как сообщал УНИАН, открытый конфликт между Юго-Западной железной дорогой и "Укрзализныцей" начался после того, как премьер-министр Арсений Яценюк 4 марта отстранил Алексея Кривопишина от исполнения обязанностей начальника Юго-Западной железной дороги и инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства магистрали.

Такое решение было принято Кабмином после того, как на телевидении вышел сюжет о том, что Кривопишин за средства государства построил спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village.

В частности, в сюжете одной из телепрограмм говорилось, что руководитель ЮЗЖД Кривопишин, который возглавлял магистраль с 2002 года, построил за госсредства силами железнодорожников частный спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village на территории, которая предназначалась для отдыха работников ж/д отрасли.

Комплекс построен на 11 гектарах земли в с. Ходосеевка под Киевом, ранее там была расположена оздоровительная база, которая принадлежала государственному предприятию «Украинский центр обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте» (УЦОП), которое в 2010 году реорганизовали в обособленное подразделение Юго-Западной магистрали, а потом ликвидировали. Имущество госпредприятия перешло в управление одноименного акционерного общества УЦОП, первым руководителем которого значился Кривопишин, а ныне 70% акций принадлежат компании «Солид-Актив», учредителями которой являются жена и дочь Кривопишина.

Журналисты программы “Наши гроши” утверждают, что семья Алексея Кривопишина “заработала” на государственных тендерах около 758 млн грн.