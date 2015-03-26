Кабмин просит Литву подарить Украине списанные поезда

Об этом сообщил советник министра инфраструктуры Украины Александр Кава на своей странице в сети Facebook и опубликовал текст соответствующего обращения.

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"За средства Евросоюза Литва в последние годы существенно обновила парк тепловозов и электропоездов. Это позволило вывести из эксплуатации часть электропоездов ЭР9М и тепловозов 2М62. Железные дороги Украины испытывают острую нехватку электропоездов переменного тока. Особенно это ощутимо на Львовской и Южной железных дорогах, что приводит к необходимости использовать более затратные дизель-поезда в пригородном сообщении на электрифицированных линиях", - сообщил Кава.

По его словам, полученные поезда будут использоваться в пригородном сообщении Полтавской, Ривненской, Волынской, Тернопольской, Львовской и Харьковской областей.

Как сообщал УНИАН, ранее Кава сообщал, что 99,4% магистральных тепловозов и 72% электровозов отработали установленный нормативный срок службы. По его подсчетам, на обновление подвижного состава необходимо более 4 млрд грн.