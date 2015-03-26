Мининфраструктуры будет уговаривать WizzAir не уходить из Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, речь идет о возможной поддержке авиакомпании WizzAir со стороны министерства для продолжения деятельности компании на украинском рынке.

"Ведомство делает все для ускорения заключения соглашения о Совместном авиационном пространстве. Сейчас этот вопрос вынесен на самый высокий уровень. Две недели назад во время рабочей поездки в Испанию состоялись встречи министра с госсекретарями по вопросам инфраструктуры и иностранных дел. Мы предложили свое видение решения спорного вопроса Гибралтара. Испания готова к переговорам. Сейчас запланирована встреча с послом Великобритании, чтобы ускорить рассмотрение вопроса с этой стороны", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Министерство инфраструктуры планирует ряд мероприятий по либерализации рынка воздушных перевозок, чтобы украинское небо стало более привлекательным для авиаперевозчиков. В частности, Мининфраструктуры совместно с "Украэрорухом", Госавиаслужбой и участниками рынка работает над программой развития внутренних аэропортов и активизацией авиаперевозок в целом.

"Сейчас обсуждается возможность открыть украинское небо на уровне отдельных украинских аэропортов, в частности, аэропорта "Львов". Уже состоялись встречи с иностранными авиакомпаниями, которые заинтересованы в том, чтобы летать в Украину", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как сообщал УНИАН, 26 марта авиакомпания "Визз Эйр Украина", дочерняя компания крупнейшего лоукоста Центральной и Восточной Европы авиакомпании Wizz Air, заявила о прекращении своей деятельности в Украине. Как отметили представители авиакомпании, 8 рейсов в Украину и из Украины будет выполнять материнская авиакомпания Wizz Air Hungary.

Как подчеркнули в авиакомпании, причинами принятого решения стала нестабильность в Восточной Украине и девальвация гривни.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air, которая является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Компания "Визз Эйр Украина" обслуживает перелеты по 16 маршрутам в шесть стран из двух украинских городов.