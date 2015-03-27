В России готовятся взять под контроль рунет

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров предложит правительству ряд мер, цель которых – защитить рунет от внешних атак и повысить возможности государства по его регулированию; в апреле он выступит в правительстве с соответствующим докладом, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с докладом.

Часть описанных в докладе мер должны быть реализованы до декабря 2015 года, другая часть – до середины 2016 года.

Читайте такжеВ России хотят создать собственный интернет «Чебурашка»

Никифоров предлагает два типа мер: технические и регуляторные. Например, серьезнее регулировать работу компаний, управляющих критическими элементами инфраструктуры связи, – это может быть сделано "путем их перехода под прямое государственное управление".

О каких именно компаниях идет речь, из доклада не ясно: теоретически под это определение попадает любой крупный оператор. Человек, близкий к авторам доклада, отмечает: критерии того, что является критической инфраструктурой и какие компании попадают под это определение, еще предстоит выработать, но вряд ли это коснется коммерческих операторов.

Читайте такжеЗа два года Роскомнадзор заблокировал более тысячи сайтов

Передать под контроль государства Никифоров предполагает точки обмена трафиком (площадки, организующие соединения сетей разных операторов и обмен трафиком между операторами) и внедрить на них систему мониторинга трафика. Речь идет не о мониторинге контента, а о системе, которая могла бы оперативно отслеживать неисправности сетей.

Еще одно предложение Никифорова – запретить коммерческим компаниям эксплуатировать линии связи, проходящие через государственную границу. Среди технических мер, которые должны обеспечить устойчивую работу рунета, в докладе упоминается необходимость резервирования системы корневых DNS-серверов, а также дублирующего реестра IP-адресов.

Читайте такжеВ России усложнили регистрацию блогов

DNS – система доменных имен в интернете: с ее помощью числовые IP-адреса преобразуются в имена сайтов. Управляет DNS американская корпорация ICANN, а IP-адреса выделяет голландская RIPE NCC. Дублирование этих систем необходимо для того, чтобы российский сегмент интернета работал без перебоев – в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций (например, военных действий или внешних атак), считает Никифоров.