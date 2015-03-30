Украинцам обещают «европейские» дороги уже через несколько лет

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский во время пресс-конференции в рамках рабочего визита в Запорожье, сообщила пресс-служба министерства.

«Глобальный проект реформы дорожного хозяйства охватывает не только реформу «Укравтодора», но и изменение технологии строительства и эксплуатации дорог, а также систему управления дорожного хозяйства и его финансирования. Реформирование дорожного хозяйства позволит украинцам почувствовать европейские дороги под колесами автомобиля уже в следующие несколько лет», - цитирует министра пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, в бюджете Украины на 2015 год на финансирование "Укравтодора" предусмотрено немногим более 20 млрд грн, из которых на развитие и содержание дорог - всего 3,5 млрд грн. По словам руководства "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается не менее 60 млрд грн. При этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.

В декабре 2014 года вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский заявил, что в условиях бюджетного дефицита в 2015 году финансирование строительства новых объектов инфраструктуры, в частности и автомобильных дорог, осуществляться не будет.